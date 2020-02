Boris Becker fait l’éloge d’Alexander Zverev et revendique son rôle

Tout est agrandi autour de la figure de Alexander Zverev. Le jeune joueur allemand est en proie à des procès sommaires par beaucoup de ceux qui l’ont vu avec la capacité de renverser le Big3 à 20 ans, comme si c’était simple. Leurs défaites sont critiquées avec voracité, leurs erreurs servent à se délabrer et les pierres d’achoppement du Grand Chelem n’ont pas contribué à diluer ces petites attitudes édifiantes. De nombreux noms importants ont rejoint les courants de défense ou contre les Allemands, étant Boris Becker L’un des plus actifs. Son commandement à la tête de la Coupe ATP a fait passer Boris plus de temps que d’habitude avec Sascha, dans ces moments où il semblait être sous pression.

Cependant, les demi-finales signées Open d’Australie 2020 et qui a permis d’explorer ses limites dans les événements les plus pertinents, beaucoup de choses ont changé, y compris la perception de Becker, qui parle avec des mots recueillis par Ubitennis. “Il est arrivé à l’ATP Cup sans s’être suffisamment entraîné pendant la pré-saison. Nous avons eu une conversation sérieuse à cause de cela et de leur performance sur la piste. Je suis très heureux qu’il les ait pris au sérieux et ait pu construire sa réaction à partir d’eux”. a déclaré l’ancien joueur allemand charismatique. “Il a fait un grand pas en avant à Melbourne, je suis très heureux de son succès et je sais que cela l’aidera à prouver qu’il appartient à l’élite”, a-t-il déclaré dans des mots surprenants d’une personne très proche d’Alexandre.

Vainqueur de 11 titres et installé dans le top 10 depuis des années, une certaine irrégularité est attribuée à Zverev en raison de sa mauvaise performance historique en Grand Chelem. “Les grands compétiteurs ne dorment jamais, pour construire une carrière importante, vous devez être constant et confirmer constamment votre potentiel dans les tournois importants. Il ne peut plus se détendre”, a déclaré un exigeant. Boris Becker, optimiste quant à l’avenir immédiat de son compatriote. “Je pense qu’il se débrouillera très bien dans les prochains tournois, les pistes dures de la tournée américaine vont bien et il peut gagner de nombreux matchs”, a-t-il déclaré. Nous devrons être attentifs à l’évolution des Alexander Zverev lors des prochains rendez-vous.

