Boris Becker salue la volonté d’Andy Murray alors qu’il soutient l’ancien n ° 1 mondial pour revenir après le dernier revers

Boris Becker admet qu’il ne pensait pas qu’Andy Murray ferait un retour réussi l’année dernière après une chirurgie de la hanche alors qu’il soutenait l’ancien n ° 1 mondial pour revenir à son meilleur niveau après encore plus de problèmes de blessure.

Après avoir subi une opération de resurfaçage de la hanche qui lui a sauvé la carrière au début de 2019, Murray a fait un retour provisoire dans le double en juin et quelques mois plus tard, il a réintégré le simple dans l’équation.

Son retour a été complet en octobre lorsqu’il a remporté l’Open européen, mais moins d’un mois plus tard, il était de retour sur la liste des blessés alors qu’il ramassait un problème pelvien.

Murray, qui a été nominé pour le prix Laureus World Comeback of the Year pour l’héroïque de l’année dernière, n’a pas joué depuis novembre de l’année dernière.

Et sa dernière date de retour reste en suspens car il ne participera pas au Miami Open du mois prochain, certains suggérant qu’il ne reviendra que pour la saison sur gazon.

Andy Murray sur le point de manquer l’Open de Miami avec sa date de retour après le dernier revers encore incertain

Becker, cependant, est convaincu que sa «détermination et sa volonté» lui permettront de traverser le dernier revers.

«La plupart des joueurs se seraient retirés après une grave blessure à la hanche comme celle-ci. Si vous me l’aviez demandé l’année dernière, je ne pensais pas qu’il serait là », a-t-il déclaré.

«Mais Andy étant Andy, il est revenu et il a merveilleusement joué dans la seconde moitié de l’année dernière. Andy n’a jamais eu le plus de pouvoir ni le plus de talent, mais il a toujours eu une grande détermination et une grande volonté qui le distinguent. »

