Borna Coric bat Dominic Thiem dans le triomphe de la Croatie sur l’Autriche

Dans ce qui aurait dû être l’un des affrontements les plus divertissants de la deuxième journée de la Coupe ATP, la Croatie a battu l’Autriche 3-0 à Sydney pour le meilleur départ possible de la compétition. La lutte contre Marin Cilic a prévalu contre Dennis Novak et c’est Dominic Thiem qui a dû livrer le premier point à l’Autriche avant le match décisif en double.

Au lieu de cela, le monde non. 4 ont perdu contre Borna Coric en trois sets pour quitter l’Autriche les mains vides lors des débuts de la Coupe ATP. Finissant la saison sur le classement le plus bas depuis 2007, Marin a dû faire face à des blessures et à un manque de forme en 2019, espérant une meilleure course dans la nouvelle saison et l’ouvrant avec un 6-7, 6-4, 6-4 serré victoire sur Dennis Novak en deux heures et 26 minutes.

Marin a tiré 15 as et repoussé les deux points de rupture qu’il a rencontrés, augmentant la pression sur Dennis qui a pris un solide départ avant de perdre le service une fois dans les sets deux et trois pour remettre la victoire au Croate. Servant à 4-5 dans le premier set, l’Autrichien a sauvé un point de set et a saisi le breaker 704 avec deux mini-breaks, se rapprochant de la ligne d’arrivée et de la première victoire ATP depuis le match nul de la Coupe Davis contre la Finlande en septembre.

Augmentant son niveau, Marin a à peine perdu un point au service dans le set numéro deux, attendant une chance au retour et gagnant une pause à 4-4 pour réclamer 12 des 13 derniers points et saisir le set 6-4, devenant le favori devant le décideur.

Là, Cilic est passé devant avec une pause de service dans le septième match, repoussant une chance de pause tout en servant pour la victoire à 5-4 et en saisissant la troisième balle de match pour pousser la Croatie devant. Dans la bataille des joueurs les mieux classés, Borna Coric a remporté le premier triomphe du top 10 depuis Shanghai 2018, battant Dominic Thiem 7-6, 2-6, 6-3 en deux heures et 42 minutes pour conclure la cravate pour la Croatie. avant le match de double.

Après le dernier ballon, un seul point séparait les rivaux (100-99 pour Borna) et ils se repoussaient les limites, avec quatre pauses pour Dominic de 12 occasions et trois pauses sur le décompte de Borna de neuf occasions.

Thiem avait de meilleurs numéros derrière le premier service mais c’était le deuxième qui le laissait tomber, se tenant loin derrière la ligne de base à certains moments et n’attaquant pas assez. Le premier set a duré 69 minutes et c’est Coric qui aurait pu l’emporter beaucoup plus tôt après avoir mené 5-3.

Dominic a réussi un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour enregistrer un point de set, repoussant dans le match dix avant que Borna ne récupère pour prendre le bris d’égalité 7-4 avec un vainqueur du coup droit au filet. Trouvant la portée sur le service dans le set numéro deux, Thiem a contrôlé le rythme et a ouvert le set avec une pause à 15, en délivrant un autre dans le septième match lorsque Coric a envoyé un revers long et scellé le set avec une prise en main amoureuse quelques minutes plus tard pour une position 6-2 et bien meilleure devant le décideur.

Là, le Croate a pris l’avantage au quatrième match suite à une erreur de coup droit de l’Autrichien qui a eu la chance de le retirer lors des matchs sept et neuf. Face à six points de rupture au total, Borna a subi tous les obstacles (repoussant les trois derniers à 5-3 avec les vainqueurs) pour sceller l’accord et propulser la Croatie par le haut, marquant l’une des victoires les plus importantes des 15 derniers mois et espérant plus de même dans le reste de l’événement.