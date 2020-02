Borna Coric choisit la victoire de Halle sur Roger Federer parmi les réalisations les plus notables

Borna Coric, 23 ans, a été l’un des joueurs les plus en vue du groupe Next Gen, faisant ses débuts professionnels à l’âge de 15 ans et devenant le numéro un mondial. 1 junior après avoir conquis l’US Open en 2013. Borna a remporté le premier titre Futures plus tôt cette année-là à seulement 16 ans, franchissant des étapes encore plus importantes la saison suivante en remportant la première couronne Challenger et en battant Rafael Nadal lors de l’événement ATP 500 à Bâle en route pour la demi-finale, toujours à 17 ans.

Coric a décroché le top 50 en 2015 et a répété une saison similaire au cours des deux saisons suivantes, remportant son premier trophée ATP à Marrakech en avril 2017. Prêt à courir des rêves encore plus grands, Borna a remporté 40 matchs sur le Tour en 2018, jouant sur un haut niveau et debout au bord du top 10 après avoir remporté le titre à Halle et avec d’autres résultats notables.

Le Croate n’a pas pu répéter cela dans la saison derrière nous et il n’est pas surprenant qu’il ait parlé de certaines victoires de 2018 comme de ses plus belles heures sur le Tour jusqu’à présent. Tout d’abord, Coric a évoqué le titre de Coupe Davis qu’il avait remporté avec la Croatie en fin de saison, battant la France à Lille après une brillante prestation sur terre battue en salle.

Borna a battu Jeremy Chardy 6-2, 7-5, 6-4 en deux heures et 19 minutes dans la première manche avant que Marin Cilic ne remporte deux autres triomphes pour sceller l’accord et assurer le deuxième titre de la Coupe Davis pour la Croatie, le premier en 13 ans.

En juin, Borna a remporté son premier et unique trophée ATP 500 à Halle, se dirigeant vers l’événement avec deux victoires ATP sur la surface la plus rapide, mais en jouant au tennis cette semaine-là pour aller jusqu’au bout. En finale, Borna a battu le champion à neuf reprises Roger Federer en trois sets, s’accrochant pour survivre à deux sets d’ouverture et offrant un tennis puissant dans le troisième pour franchir la ligne d’arrivée en premier, malgré le fait que Roger ait réclamé huit points de plus que lui.

En octobre, Borna a de nouveau renversé Roger, cette fois en demi-finale à Shanghai en route vers sa première finale du Masters 1000, le perdant contre Novak Djokovic en deux sets et remportant suffisamment de points pour devenir le numéro un mondial. 13 lundi.

Coric a connu un lent démarrage jusqu’à présent en 2020, perdant lors du match d’ouverture à Buenos Aires et espérant une meilleure course à Rio de Janeiro la semaine prochaine. “Dans cet ordre, ce sont trois moments les plus importants de ma carrière jusqu’à présent: le titre de Coupe Davis 2018, la victoire sur Roger Federer en finale à Halle 2018 et la finale du Masters de Shanghai la même année que j’ai perdu contre Novak Djokovic, “, a déclaré Coric.