Borna Coric et Cristian Garin l’emportent vendredi sur la pluie pour atteindre les demi-finales

La pluie a été le principal facteur vendredi à Rio de Janeiro, avec quelques longs retards qui n’ont permis que deux rencontres sur quatre en quart de finale. Le 3ème tête de série Cristian Garin a évincé un qualifié Federico Coria 2-6, 6-3, 7-5 en deux heures et 14 minutes, poursuivant là où il était parti à Cordoue et recherchant le deuxième titre de la saison.

L’Argentin de 27 ans est arrivé à Rio de Janeiro avec une victoire ATP à son actif, dépassant le tour de qualification et poussant le top 30 à la limite avant que Garin ne l’emporte avec une interruption de service tardive. Le Chilien a récolté cinq points de plus que son adversaire, se cassant quatre fois et obtenant le même nombre de pauses sur 12 occasions créées, gaspillant presque l’avantage dans les moments charnières mais trouvant le moyen de franchir la ligne d’arrivée en premier.

Coria a connu un départ parfait, assurant une pause dans le premier match et remontant 5-2 après une double faute de Garin lors du septième match. L’Argentin a converti le troisième point de set lors du match suivant avec un gagnant de service pour un 6-2 après 35 minutes, apprivoisant bien ses tirs et repoussant les trois chances de pause pour prendre une avance rapide.

Garin a élevé son niveau dans le set numéro deux, sans aucune chance de pause et se rapprochant 4-2 grâce à un retour profond que Federico n’a pas réussi à contrôler. Servant pour le set à 5-3, Cristian a tenu à 15 pour sécuriser le set juste avant un autre retard de pluie, revenant presque une heure et demie plus tard pour embrasser un décideur.

Là, Garin a ouvert un avantage de 4-1 avec une double pause, permettant à Coria de reculer d’une pause mais de servir pour la victoire à 5-4. Federico a sauvé une balle de match et est revenu au niveau du score à 5-5 après une énorme erreur de coup droit de Cristian qui devait tout recommencer s’il voulait franchir la ligne d’arrivée en premier.

Perdant un point de jeu lors du 11e match, Coria a subi une pause lorsque Garin a placé un vainqueur en coup droit, le Chilien se déplaçant au-dessus du sommet lors du prochain match pour passer en demi-finale et rester sur la trajectoire du titre. Le 5e tête de série Borna Coric a réussi à battre à la fois la pluie et Lorenzo Sonego 7-6, 6-3 en deux heures et neuf minutes pour se retrouver dans la première demi-finale depuis St.

Pétersbourg en septembre dernier. Coric a dominé avec son premier service et a repoussé les huit occasions de pause (trois points de set) pour augmenter la pression de l’autre côté du filet, gagnant une pause sur trois opportunités pour sceller l’affaire en deux sets et se reposer avant les demi-finales. .

Sonego était le meilleur joueur dans le premier match, ne faisant face à aucune chance de pause et créant ces huit qui auraient pu lui apporter le set. Au lieu de cela, Borna a repoussé cinq points lors des quatrièmes matchs pour rester du côté positif du tableau de bord, devant jouer contre deux points de set dans le match dix une fois de retour après quelques heures en raison d’un retard de pluie.

Le Croate est resté concentré pour les sauver tous les deux, effaçant un autre point de consigne dans le 12e match avec un smash gagnant pour établir un tie-break qu’il a réclamé 7-5 grâce à un retour profond que Sonego a placé dans le filet après plus de 80 minutes de tennis exténuant.

Le deuxième set était plus fluide et Borna était celui qui avait l’avantage, naviguant à travers ses matchs de service et offrant une pause dans le sixième match lorsque Lorenzo a pulvérisé une erreur de coup droit. L’Italien a survécu à deux balles de match après avoir servi deux matchs plus tard avant que Coric ne franchisse le sommet avec un vainqueur de service quelques minutes plus tard pour la place en demi-finale.