Borna Coric parle de dépassement Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic

Le Croate Borna Coric, qui est à Buenos Aires cette semaine pour l’Open d’Argentine, dit que son objectif à long terme est de remporter un Grand Chelem et de devenir le n ° 1 mondial, dans une interview à Clarin. Dit Coric, 23 ans. “C’est l’un de mes rêves ..

pour gagner un Grand Chelem et être numéro un au monde. Mais je pense que je suis encore un peu loin de les avoir. Je suis devenu n ° 12 mondial et cela me donne la certitude que je peux jouer un grand tennis, mais en même temps, je dois rester en bonne santé et travailler dur.

J’espère pouvoir revenir à mon meilleur niveau et viser ces rêves. “Coric a changé son calendrier cette année après l’Open d’Australie et au lieu d’aller en Europe pour les épreuves en salle, il est venu en Argentine pour l’épreuve ATP sur terre battue là-bas. .

«J’avais entendu de très belles choses sur cette ville et sur toute l’Amérique du Sud, mais je ne connaissais pas grand-chose à l’Argentine lorsque j’ai décidé de venir. Je savais que c’était un très bon tournoi et ils m’avaient dit qu’ils avaient une très bonne viande ici.

De plus, j’ai parlé à Diego (Schwartzman), qui est venu discuter avec moi quand il a appris que je viendrais, et il m’a dit que je devais aller voir Boca. J’ai donc eu l’idée d’essayer cela. Honnêtement, toute ma vie, je pensais que j’étais meilleur sur des terrains durs, mais au cours des deux ou trois dernières années, je me sens mieux sur terre battue et j’ai obtenu mes meilleurs résultats sur cette surface.

Et les dernières saisons, je n’ai pas bien performé à cette époque de l’année en jouant des tournois européens en salle et j’ai pensé qu’il était temps de changer. Je suis déjà allé deux fois manger de la viande et la vérité est incroyable. Et samedi soir, je regardais un match sur le court de Boca.

L’atmosphère était géniale. Je n’avais jamais rien vécu de tel dans ma vie. Je ne suis pas un grand fan de football, mais je suis allé à plusieurs matchs. Et c’était de loin le meilleur. “Coric dit qu’il aime passer son temps libre avec sa famille et qu’il n’aime pas pratiquer trop d’autres sports, à part le tennis de table et la boxe occasionnels.

“J’aime le tennis de table et je joue parfois avec mon père et mes amis. Et aussi la boxe. Mais je n’ai pas beaucoup de temps libre et quand je l’ai, je préfère le passer avec ma famille et être un gars normal, qui ne joue pas au tennis et profite de la vie autant qu’il le peut.

De plus, j’ai beaucoup travaillé sur mon corps et mon physique ces dernières années et j’ai besoin de réserver toutes mes énergies au tennis, auquel j’ai joué toute ma vie. Et je pense que pratiquer d’autres sports ne me donnerait aucun avantage pour ma carrière. “

Coric était présenté comme un grand potentiel lorsqu’il a commencé la tournée, mais il reconnaît qu’il doit travailler beaucoup plus dur pour entrer dans le top 10 et améliorer son jeu plutôt que de dépasser Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Coric dit: “Peut-être que les blessures ont dû faire, c’est difficile à dire. J’ai eu une paire de blessures compliquées, comme le genou de 2016 ou une au poignet droit quelques années auparavant, que j’ai également dû opérer. L’année dernière J’ai également eu des problèmes physiques.

Cela venait d’un grand 2018, où j’ai terminé n ° 12 au classement, et ces blessures m’ont un peu ralenti. Bien que je ne pense pas que ce soit la principale raison pour laquelle je n’ai jamais atteint le top 10. Je pense que je dois mieux jouer pour entrer dans cette élite.

Je pense que je suis un peu plus loin que certains autres joueurs (de la nouvelle génération) car je ne pourrais jamais avancer au-delà du quatrième tour d’un Grand Chelem. Mais en voyant d’autres gars, ils se débrouillent très bien. Je pense que nous avons besoin de plus de temps.

Nous devons nous concentrer sur l’entraînement, trouver des façons de jouer de mieux en mieux et ne pas nous soucier de savoir si nous pouvons prendre le poste de Federer, Nadal et Djokovic, car c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Et j’espère que bientôt l’un de nous pourra remporter un “gros”, ce qui n’est pas facile. ”