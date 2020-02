Borna Coric tire des points positifs de sa campagne au Rio Open après sa demi-finale

Borna Coric, numéro 32 mondial, était satisfait de sa semaine à l’Open de Rio en dépit de ne pas avoir tout gagné lors du tournoi à ses débuts. Après un début de saison décevant, le Croate a retrouvé un peu de sa forme à Rio de Janeiro alors qu’il se qualifiait pour la demi-finale avant de s’incliner en deux sets face à Cristian Garin, troisième tête de série.

Coric, qui est arrivé à l’Open de Rio sur une séquence de cinq défaites consécutives, a rivalisé contre Garin, mais cela n’a pas été suffisant car le champion de Cordoba Open a gagné 6-4 7-5. Le double champion de l’ATP, Coric, se concentre désormais sur les Indian Wells Masters – où il a atteint la demi-finale il y a deux ans avant de perdre contre Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem.

“Évidemment, je n’ai pas obtenu le résultat que je voulais, mais en même temps, je pense que j’ai très bien joué toute la semaine, c’était très positif pour moi. Et c’est un très bon moyen de se préparer pour Indian Wells et Miami, donc je ‘ Je pense définitivement à revenir à Rio l’année prochaine “, a déclaré Coric après avoir perdu contre Garin, via le compte Twitter du tournoi.