Bouchard aura un rendez-vous avec un suiveur qui paiera 3 600 $

Voir, c’est croire. Eugénie Bouchard Il aura à nouveau rendez-vous avec un fan inconnu, mais cette fois ce sera pour une bonne cause puisque l’argent récolté ira à des causes humanitaires. L’homme chanceux nommé Bob a déclaré qu’il était prêt à payer 2 600 $ pour la date, promettant de payer 1 000 $ de plus si le Canadien commandait la nourriture avec un accent britannique. Pour sa part, Eugénie a fait une condition que son rendez-vous lui apporte un rouleau de papier toilette. Rappelons que Bouchard a dit il y a quelques jours que la mise en quarantaine serait bien meilleure avec un petit ami, alors que sur Instagram Liv où ce rendez-vous a été annoncé, elle a déclaré qu’elle acceptait car “je veux en faire partie et j’ai besoin de quelqu’un dans ma vie”.

