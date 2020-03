Bouchard et un curieux message sur la quarantaine

Eugénie Bouchard Il donne bien plus que de parler pour ses messages énigmatiques sur les réseaux sociaux que pour sa performance sur la piste. La Canadienne est encore loin de son meilleur niveau et ne semble pas avoir la prédisposition à réagir, mais elle continue d’être la protagoniste et fait rire tous ses followers avec un grand sens de l’humour. Ainsi, après quelques jours de mise en quarantaine enfermés à la maison, la joueuse de tennis a dit qu’elle n’avait rien à redire mais qu’elle pensait que ce serait d’autant plus amusant si elle était en quarantaine avec un petit ami.

ne se plaint pas, mais j’ai l’impression que la mise en quarantaine serait beaucoup plus amusante avec un petit ami

– Genie Bouchard (@geniebouchard) 18 mars 2020

