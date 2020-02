Jennifer Brady eu une bonne journée avant Garbiñe Muguruza. L’Américaine a su se remettre d’un départ compliqué, en abandonnant le premier set, et c’est précisément sa réaction et la victoire finale qui ont sauvé lors d’une conférence de presse. “Pouvoir trouver un chemin était très bien. Je ne me sentais pas à mon aise au début. Peut-être que je n’ai pas joué mon meilleur tennis, mais j’ai trouvé un moyen de rester, de concourir et d’aller de l’avant.”

