Brandon Nakashima étonne le monde avec ses premiers talents

Brandon Nakashima est entré dans le ATP 250 Delray Beach Open 2020 son premier triomphe dans une épreuve ATP quelques mois seulement après avoir quitté le circuit junior et mis fin à sa carrière dans le tennis universitaire américain. Après un an de compétition dans la NCAA, avec un bilan de 17 victoires et 5 défaites, pour lequel il a été nommé recrue de l’année, ce jeune de 18 ans d’origine japonaise présente ses références à quelque chose d’important. “Ça a été très amusant de jouer aujourd’hui. Je sais que j’ai le niveau pour concourir, j’ai toujours voulu jouer contre ces gars-là, j’ai donc gardé ma concentration tout le match”, a-t-il déclaré après avoir gagné. Jiri Vesely. Il a commencé à jouer à l’âge de 11 ans sur les terrains publics de San Diego, avec son grand-père, amateur passionné par ce sport. Frances Tiafoe lui-même avait déjà parlé de lui il y a quelques semaines après avoir souffert de le battre à l’ATP Challenger Dallas. “Vous devez voir ce garçon. Il est spécial. J’adore son jeu et son attitude. Un revers fantastique, un bon service et un niveau mental incroyable. Je serai son fan”, a déclaré Frances. . Son prochain rival sortira du duel entre Fritz et Norrie.

