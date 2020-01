Brayden Schnur appelle Rafael Nadal et Roger Federer “ égoïstes ” à Melbourne Park

Le n ° 103 mondial canadien Brayden Schnur a appelé Rafael Nadal et Roger Federer car il pense que les meilleurs joueurs doivent utiliser leur position et parler des conditions de jeu potentiellement dangereuses à Melbourne Park. L’événement de qualification de l’Open d’Australie a débuté mardi et les organisateurs ont fait face à de nombreuses critiques après la journée d’ouverture car plusieurs joueurs ont eu du mal à respirer et ont nécessité une intervention médicale sur le terrain.

La mauvaise qualité de l’air causée par les feux de brousse continue d’être un gros problème à Melbourne Park quelques jours avant le Grand Chelem d’ouverture de la saison. “Cela doit venir des meilleurs gars – Roger et Rafa sont un peu égoïstes en pensant à eux-mêmes et à leur carrière.

Parce qu’ils sont près de la fin et qu’ils ne pensent qu’à leur héritage et qu’ils ne pensent pas au sport lui-même et essaient de faire ce qui est bon pour le sport. Donc, ces gars-là doivent intensifier leurs efforts “, a déclaré Schnur, selon CBS Sports.

Le finaliste de l’Open de New York 2019 Schnur a battu Sebastian Ofner au premier tour de qualification de l’Open d’Australie et il affrontera le prochain Belge Kimmer Coppejans. “Vous ressentez une super sécheresse dans la gorge. Ce n’est pas normal à 100% et les joueurs souffrant d’asthme sont actuellement très désavantagés”, a déclaré Schnur.