Break Point répond: 18 février 2020

Bonjour à tous! Le mardi tant attendu arrive et avec lui, la section préférée de tous nos lecteurs. Vous comme d’habitude chaque semaine, vous demandez et nous vous répondons, contact direct avec les utilisateurs en matière de tennis. Si pour une occasion, vous avez envoyé votre question sans réponse, n’oubliez pas que nous ne pouvons pas répondre à toutes. Aujourd’hui, Carlos Molins répondra à vos questions dans ce nouvel épisode de “Demandez-nous”.

Nom: Jacob Question: Cordialement, PDB. Bonne page! Il m’a toujours semblé que les joueurs, après une double faute, échouent beaucoup plus fréquemment au premier service qu’à tout autre moment du match. Avez-vous des statistiques à ce sujet? Et une explication? Personnellement, il semblerait plus logique de rechercher un premier service plus sûr dans cette situation. Merci beaucoup!

Salut Jacob. Nous n’avons pas de statistiques à ce sujet mais ce que vous dites est vrai. Il semble qu’après une double faute, la probabilité d’échec au premier service du point suivant soit encore plus grande. Ensuite, il est vrai qu’au deuxième service, ils ont misé sur un service un peu plus sûr dans le seul but d’éviter une deuxième double faute consécutive et d’avoir des problèmes avec le service.

Nom: Fabrizio. Question: Très bon PdB. Ma question est la suivante: pourquoi pensez-vous que le tennis sud-américain a tant diminué en termes de grands noms et de résultats? Sachant qu’aujourd’hui, il y a plus de “ressources” que par le passé … Salutations du Paraguay!

Bonjour Fabrizio. C’est vrai qu’en ce moment c’est le tennis européen qui règne dans ce sport, mais c’est évident quand on a des joueurs comme Federer, Nadal, Djokovic, Thiem, Medvedev et co. Néanmoins, je pense que l’Amérique du Sud a une bonne équipe de bons joueurs de tennis qui pourraient faire de grandes choses comme Diego Schwartzman, Cristian Garin et évidemment Juan Martín del Potro au cas où il reviendrait à son meilleur niveau. Ensuite, en mode double, nous avons le couple Cabal et Farah. Je ne pense pas que le tennis sud-américain soit diminué, mais il est vrai qu’il se situe à plusieurs étapes sous l’Europe.

Nom: Agustín Castro. Question: Salutations du Mexique. J’ai lu que les joueurs de tennis doivent remplir certaines conditions pour assister aux Jeux olympiques de Tokyo et apparemment Roger Federer ne les satisfait pas. Quelles sont ces exigences? Qui dans le top 10 est confirmé pour assister aux jeux?

Les joueurs de tennis qui veulent être à Tokyo devraient avoir joué trois séries de Coupe Davis ou de Coupe de la Fédération entre 2016 et 2020 et l’une d’entre elles devrait être en 2019 ou 2020. Cependant, il y a des joueurs qui ne répondent pas à ces critères mais seront à Tokyo pour leurs apparitions avec votre pays dans les éditions précédentes. En principe, les 56 premiers joueurs des classements ATP et WTA publiés le 8 juin 2020, après la conclusion de Roland Garros, seront accessibles par l’équipe individuelle masculine et féminine. Dans le top dix masculin, c’est ce que vous me demandez, au début tout le monde y participait sauf Dominic Thiem qui a confirmé qu’il ne les contesterait pas. Il y a aussi le doute de Daniil Medvedev, qui après avoir su que la Russie ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques, sa participation est toujours dans le doute.

Nom: Alberto. Question: Bonjour, très bon PDB. L’autre jour, ils ont publié un article très intéressant sur les tournois ATP 500. Pensez-vous que la distribution qu’ils ont actuellement sur le calendrier est correcte? Croyez-vous ce qui devrait être changé? Pensez-vous que tous les tournois qui existent aujourd’hui méritent cette distinction? S’ils avaient la possibilité de changer un tournoi pour un autre, lequel choisiraient-ils? Je vous remercie

C’est une très bonne question Alberto. En toute honnêteté, je pense qu’il existe de nombreux tournois ATP 500 qui devraient être ATP 250 et de nombreux ATP 250 qui devraient être ATP 500. Un exemple est cette semaine. Le tournoi de Marseille rassemble une bonne équipe de bons joueurs de tennis comme Medvedev, Tsitsipas, Goffin ou Shapovalov, joueurs dans le top 20. Pendant ce temps, à Rio de Janeiro, nous n’avons que Dominic Thiem. C’est un message clair que les joueurs priorisent la piste dure en ce moment plutôt que la terre battue. Je pense que Rotterdam et Rio de Janeiro sont les seuls ATP 500 mal structurés dans le calendrier et devraient être modifiés. Ce n’est qu’une opinion. J’aimerais rencontrer le vôtre.

Nom: Orlando Question: Bonjour Puntodebreak, tout d’abord, félicitez-les pour leur excellent travail. Je voudrais vous poser des questions sur Nole et Rafa. Quelles sont, selon vous, les faiblesses du jeu de l’autre? (Pour Nole, par exemple, je le vois très complet mais parfois il se perd dans les jeux et il joue contre 3 sets) Puisqu’ils se démarquent tous les deux des autres, qui considèrent-ils comme le meilleur restaurateur du circuit? Enfin, puisque les deux ont un jeu très physique, lesquels des 2 sont capables de maintenir un niveau plus élevé en vieillissant? Salutations

Je pense que Nadal et Djokovic ont très peu de faiblesses. Si je devais dire quelque chose, Rafa aurait de plus en plus de mal à être à 100% physiquement dans des matchs à long terme (un exemple est le match contre Thiem lors du dernier Open d’Australie). De Nole dirait que si le jeu se jouera aux heures centrales de la journée avec de l’humidité et des températures élevées, le niveau de Novak baisse des nombres entiers comme cela s’est produit en demi-finale de l’US Open 2014 contre Nishikori ou la finale de Roland Garros 2014 contre Nadal. Concernant votre deuxième question, mon partenaire Fernando Murciego a préparé un article sur les trois grandes statistiques pour le reste. Et enfin, je pense que Djokovic est plus susceptible de maintenir un bon niveau avec le temps.

Nom: Federico. Question: Salut PDB. Tout d’abord, félicitez-les pour leur travail, dans mon cas, c’est une entreprise au quotidien. Je voudrais poser des questions sur Dominic Thiem. On sait que c’est un joueur qui a eu une grande régularité, terminant parmi les dix premiers au cours des quatre dernières années, étant le dernier de ceux-ci, sa meilleure performance. Au cours des 12 derniers mois, il a réalisé un M1000, deux finales GS et une finale Nitto. Croyez-vous que vous êtes le candidat le plus fort pour égaler ou dépasser le niveau et la régularité des Big 3 cette année? Sinon, qui considérez-vous le plus qualifié pour faire ce saut? Merci beaucoup!

Merci beaucoup pour vos paroles Federico. Eh bien, je suis d’accord avec vous que Thiem est actuellement le joueur de tennis le plus proche du niveau des trois grands. Je pense que tout le monde le sait et ils l’ont déjà mis dans les pools de favoris pour les tournois importants. Thiem le voit aussi, et a décidé de faire un calendrier un peu plus conforme au seul but de se battre pour le Masters 1000 et le Grand Chelem. Va-t-il l’obtenir? Je décide qu’il est le joueur de tennis appelé à couper la séquence dans les tournois majeurs des trois grands.

Nom: César. Question: Salut PDB. J’ai une question sur les cordes de tennis. J’utilise le revolver orange 1,30 wilson depuis plus de 2 ans et cette semaine, je l’ai changé en couleur noire car le magasin n’avait plus d’orange. J’ai demandé à celui qui était présent s’il n’y avait pas de différences et il a dit non, car ce sont les mêmes 1,30 de corde. Quand j’ai essayé le noir, pour moi c’était beaucoup plus lent et je n’ai rien dit par rapport à l’orange (et que la tension est la même que toujours). Donc, ma question est la suivante: cela affecte-t-il la couleur des cordes dans le jeu? Bien sûr, merci beaucoup.

Salut César. Je ne suis pas très impliqué dans ces problèmes, mais je pense que la couleur n’affecte pas du tout le jeu. Une corde avec une bonne capacité de jeu la rend solide, résistante et également élastique, ce qui se traduit par une réponse rapide en frappant le ballon vers le champ opposé. De même, le matériau, la construction et l’épaisseur de la corde affectent également la capacité du jeu, je n’ai aucune information sur la couleur. Je ferai un commentaire à mes collègues et si je sais quelque chose, je vous envoie une réponse au mail pour que vous le sachiez en toute sécurité. Salut camarade.

Nom: Andrés. Question: Bonjour les gens de PdB, je vous demande: comment résolvez-vous si dans la finale de GS ou Master mille, déjà défini les finalistes, l’un d’eux est blessé? Donneraient-ils le champion de la santé sans jouer au jeu? Je peux penser à de nombreuses solutions non conventionnelles. Salutations

En effet Andres. Dans le cas où un joueur de tennis ne pourrait pas jouer la finale en raison d’une blessure, l’adversaire gagnerait le titre sans avoir à sauter sur la piste. En bateau bientôt, je me souviens d’une finale entre Novak Djokovic et Roger Federer lors des Nitto ATP Finals 2014, où le Suisse n’a pas pu sauter sur la piste à cause d’une blessure et donc Djokovic est devenu champion.

Nom: Camilo. Question: Salutations, amis PdB. Il y a quelques années, la ville de Bogotá a accueilli un événement ATP 250, auquel ont participé des joueurs d’une certaine réputation, tels que Baghdatis, Karlović, Štěpánek ou Gasquet; cependant, il a cessé de se produire et est allé à Los Cabos. Cela dit, je voudrais vous demander: pourquoi certains tournois ATP changent-ils de ville? Quels sont les critères pour qu’une ville accueille ces événements? Merci de votre attention!

Salut Camilo. Ils concernent principalement des questions économiques. Lorsque les sponsors ne collaborent pas, il est impossible de pouvoir amener des joueurs de ce calibre et c’est donc que le tournoi se déroule ailleurs. Dommage qu’il y ait de moins en moins de tournois en Amérique du Sud. Nous verrons comment se déroule le nouvel ATP 250 de Santiago.

Nom: Damian Question: Salutations de Buenos Aires. Ma question est: que pensez-vous est une «bonne course» pour un joueur ATP, étant donné que nous vivons à l’époque des Big 3 et que gagner un Grand Chelem ou un Masters 1000 est presque impossible pour un deuxième joueur ligne? Je vous remercie!

Salut Damian. Pour une bonne course, je pense que vous auriez dû monter dans le top 10 à un moment donné, pour voir un grand triplé gagner et évidemment pour voir de bons tournois du Grand Chelem, du Masters 1000 ou de l’ATP 500. Je pense que tout le monde a son avis sur “Bonne carrière sportive”.

Nom: Francisco Question: Qu’est-ce qui manquait à Murray pour se rapprocher du nombre de titres GS avec les trois grands? Parce que j’ai toujours concouru et la différence semble exagérée.

Malgré un énorme talent, je pense que c’était une étape en dessous de Novak, Roger et Rafa. Il est également vrai que les trois grands au retour d’une blessure l’ont fait avec style, alors que Murray n’a pas eu cette chance. Je pense que bien qu’il n’ait pas réussi à remporter autant de titres qu’eux, Andy a gagné l’amour de tout le monde au tennis pour tout ce qu’il a accompli. Il a été l’un des rares joueurs de tennis à pouvoir prendre du Grand Chelem à ces extraterrestres.

Et c’est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, Fernando Murciego répondra à vos questions. Remplissez le formulaire et répondez aux questions les plus intéressantes. A la semaine prochaine!

.