Break Point répond: Federer, Sampras et le tennis sud-américain

Mardi arrive et avec lui, la section préférée des lecteurs. Vous demandez et nous répondons, un contact direct avec les utilisateurs sur les questions liées à ce beau sport qu’est le tennis. Aujourd’hui Fernando Murciego répondra à vos questions aujourd’hui dans ce nouvel épisode de “Demandez nous».

1]Emanuel demande: Quels sont vos 10 meilleurs joueurs préférés de l’histoire ou ceux que vous avez vus?

Je comprends cette question comme une pure opinion, alors allons-y avec les dix qui m’ont fait plaisir à regarder la télévision: Roger Federer, Nikolay Davydenko, Fabio Fognini, Alexandr Dolgopolov, Nick Kyrgios, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, David Nalbandian, Gael Monfils et Rafa Nadal.

2]Pablo demande: L’autre jour, je jouais au tennis sur les courts où j’ai été toute ma vie, et je me suis arrêté pour penser qu’ils étaient tous orientés dans une direction est-ouest afin que le soleil affecte grandement un joueur et rien d’autre. Ma question est: y a-t-il des critères d’orientation sur les pistes des tournois professionnels?

Eh bien, cela dépend aussi du temps que vous jouez. Dans mon cas, je joue généralement contre un ami sur une piste où si je joue le matin, cela ne les affecte pas, car le soleil est de son côté. Cependant, lorsque nous jouons l’après-midi, le soleil ne condamne que celui du côté gauche. Problème de hauteur, bien sûr. Pour résoudre ce problème, ceux qui ont fait les règles de ce sport étaient déjà chargés de forcer les joueurs à changer de camp tous les deux matchs.

3]Giancarlo demande: Roger peut utiliser ce temps de blessure pour travailler spécifiquement sur des questions tactiques afin de battre son principal rival, à mon avis, pour remporter un Grand Chelem contre Novak Djokovic. Sur quoi pensez-vous que je peux travailler, en particulier?

Un peu. La première forme physique, indispensable à votre âge si vous souhaitez rester compétitif à cinq manches. Et puis il est vrai que dans l’herbe, en raison de ses conditions naturelles, c’est là que vous avez le moins besoin de cette configuration, bien que ce soit aussi la surface où les rivaux ont plus de chances de vous faire peur. Cela n’aide pas que la blessure soit dans la jambe, en pensant à la flexibilité et à l’amortissement qui nécessitent de jouer sur l’herbe, mais il a déjà montré l’an dernier qu’il savait comment le faire. Deux balles l’ont empêché d’être champion de Wimbledon contre Djokovic. Quoi que vous vous soyez entraîné l’année dernière, recommencez. Bien sûr, cette fois, il arrivera sans le tournage et la confiance qui lui ont donné en 2019 son retour sur terre battue.

4]Alberto demande: Que pensez-vous de l’idée que le Mutua Madrid Open est le premier tournoi majeur à mettre en œuvre la revue électronique Foxteen pour la première fois? Ce système est-il si nécessaire sur les terrains en terre battue?

C’était une question que l’on essayait depuis quelques années et chaque année la réponse était évidente. Bien que nous parlions d’argile, surface où la balle laisse sa marque, nous continuons de voir à chaque tour combien de joueurs deviennent fous en ne comprenant pas certaines décisions du juge de chaise. Même la marque n’est pas capable de générer une opinion unanime entre deux personnes, donc ça semble bien. Tout pour éviter les ennuis et la controverse. Laissez la technologie se mouiller.

5]Giancarlo demande: Après avoir entendu parler de Roger et de son opération, quel est selon vous son calendrier de l’année?

Selon votre façon de jouer à Stuttgart, vous jouerez ou non à Halle. Ensuite, Wimbledon bien sûr, nous parlons tant que tout se passe bien et que les délais de récupération sont respectés. En été, il est temps de régler votre compte avec les Jeux Olympiques et avant l’US Open, je suppose que vous jouerez à Cincinnati. Viennent ensuite la Laver Cup, les 1000 Masters de Shanghai, Bâle et, en cas de qualification, les finales ATP. Telle est ma prévision.

6]Manuel demande: Ma question est si vous pensez comme moi que ce serait une excellente idée de faire un Masters 1000 d’herbe. L’autre question est de savoir si vous trouvez également possible de faire un Master 1000 en Amérique du Sud, peut-être une proposition dans laquelle les pays les plus riches d’Amérique latine (Chili, Argentine et Brésil) se réunissent et que le siège tourne.

Je pense que la première option que nous aimerions tous mais le calendrier ne l’accompagne pas et je pense que les joueurs non plus. Il y a peu de soutien pour l’herbe par les costumes, à part cela il y a quelques années, la visite de la pelouse a été prolongée d’une semaine et c’était presque un miracle. Sur ce dernier, la vérité est que je l’aimerais, mais je ne vois pas non plus l’endroit idéal pour cela. Miami devrait être le possible sacrifié, mais je ne pense pas que ce soit beaucoup pour le travail d’entrée dans ce match. En dehors de cela, l’Amérique latine et l’argile ont de moins en moins de poids dans le circuit car les Européens ont dominé de main de fer les costumes ces dernières années.

7]José Arrieta demande: Si Pete Sampras avait joué à l’ère de Big3, aurions-nous parlé de l’ère de Big4? Sampras, à son meilleur, aurait-il été à la hauteur de rivaliser également contre eux?

C’est une question sans réponse car il n’y a rien pour le prouver. Je fais partie de ceux qui pensent que les meilleurs joueurs sont les meilleurs pour leur facette mentale, en particulier, pour leur capacité à s’adapter à n’importe quelle situation. Il y a Federer ou Nadal, vainqueurs du Grand Chelem depuis près de vingt ans, qui ont déjà vécu plusieurs générations et continuent de se réinventer. Je pense que Sampras vit dans ce même sac de génies, donc je ne doute pas qu’il aurait trouvé la formule pour gagner même si les surfaces étaient beaucoup plus lentes qu’à son époque.

8]Álvaro González demande: à quoi ressembleront les images en double aux Jeux Olympiques?

Eh bien, comme un double tableau normal, uniquement avec des couples du même pays. Chaque couple dépose sa candidature, les classements sont ajoutés et la projection commence. Les meilleurs classements assurent leur présence dans le tableau.

9]William demande: Pensez-vous que des joueurs renommés comme Wawrinka, Murray, Cilic, Del Potro et Nishikori sont capables de remporter un Grand Chelem? Avez-vous une chance, certains d’entre eux, de répéter l’exploit?

Je pense que tant que le Big3 sera actif, ils n’auront plus le choix. Le premier parce qu’ils ont tous une bataille mentale assez gagnée et, deuxièmement et surtout, la plupart d’entre eux ont traversé de très graves problèmes physiques qui les ont déjà soustraits à ce niveau de compétition maximum. Une fois que le Big3 sera parti, si quelqu’un est toujours actif, il se peut qu’il ait encore quelques semaines glorieuses de grand tennis, mais je ne parierais pas sur lui. Ici, le relais sera donné par le NextGen, pas la trentaine.

10]Álvaro González demande: Que pensez-vous de Leander Paes? Qui jouera sa dernière saison en tant que professionnel cette année?

Paes, une légende du double qui a perdu beaucoup d’importance ces dernières années. C’est dommage car cela donne l’impression que le tennis l’a emporté et non l’inverse, mais cela n’enlève rien à sa grandeur. Sur la deuxième question, je dirais qu’Ivo Karlovic, Paolo Lorenzi, Nicolas Mahut ou Andreas Seppi ne tarderont pas à se dire au revoir. À propos du nôtre, Tommy Robredo, Guillermo García López et Feliciano López sont également dans cette dernière séquence de 1-2 saisons.

11]Michael demande: Ma question est de savoir comment vous pensez que cette saison 2020 approche. Quels gagnants voyez-vous pour chaque Grand Chelem, de nouvelles surprises même en 1000 Masters?

Je ne découvre rien en disant que la catégorie des 1000 Masters a longtemps été découverte par les Big3. Il y a les cas de Dimitrov, Sock, Khachanov ou Fognini. En ce qui concerne les tournois du Grand Chelem, je pense qu’à Roland-Garros et à Wimbledon, il n’y aura pas de surprise, mais à l’US Open, nous verrons enfin un nouveau champion, une partie du NextGen. Qui? C’est une autre question, même si je dirais qu’il existe un certain Athénien avec de nombreuses options pour y parvenir.

12]Nikko demande: Qui est le meilleur joueur de l’histoire que vous avez vu le mieux? Nous ne parlons pas du nombre de titres qui se termineront, ni de qui mérite d’être reconnu aujourd’hui comme le GOAT, mais de qui vous avez vu à un meilleur niveau de tennis dans l’histoire du tennis dans une saison / année naturelle.

Si je parle du facteur de spectaculaire et de fantaisie, le Federer des saisons 2004-06. Si je réponds par efficacité et solidité, le Djokovic des saisons 2014-16. Quant à Nadal, je pense qu’il n’a jamais eu cette régularité / supériorité aussi longtemps que les deux autres, mais dans mon esprit, je garde plusieurs tournées d’argile dans lesquelles il a donné l’impression que c’était impossible, et de ne pas lui gagner un match, mais gagner un seul point.

13]Manuel demande: Pourquoi pensez-vous que les tournois sur terrain dur dominent le circuit? Les joueurs de tennis préfèrent-ils cette surface? Lawn n’a pas de Master 1000. Cette année, le Rio ATP 500 avait une très mauvaise image en termes de top30 et beaucoup ont préféré jouer un ATP 250.

C’est un peu la tendance dominante de ces dernières années, il y a de moins en moins de tournois sur terre battue et plus sur ciment. Parce que? Nous devrions demander aux hauts dirigeants de l’ATP, ce sont eux qui décident. Quant aux joueurs, il y a de tout, évidemment les Espagnols et les Latino-Américains préféreraient plus d’épreuves sur terre battue, mais ils sont un petit orateur. En fin de compte, ce qu’ils provoquent, c’est que des tournois aussi gros qu’Acapulco sont transformés en ciment pour survivre. Nous verrons ce qui se passe avec Rio, bien sûr, à ce niveau je ne vois pas qu’il puisse rester un ATP 500.

14]Oscar demande: en cas de suspension d’une finale de tournoi, comme

arrivé ce dimanche au Challenger de Bergame, comment sont répartis les points les finalistes?

Eh bien, d’une manière très injuste. Les points des finalistes et les prix des finalistes sont distribués. En fait, Ilya Marchenko (l’un des deux joueurs qui ont atteint le dernier tour) s’en est plaint, car la chose la plus logique était de diviser le sort du champion entre les deux, pas les finalistes. Surtout, considérant qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose avant cette décision.

15]Fabrizio demande: Pourquoi pensez-vous que le tennis sud-américain est coincé? Il n’y a plus de Top joueurs en abondance comme auparavant, avec plus de ressources pour exceller qu’avant.

Pourquoi le tennis suédois est-il passé de huit joueurs dans le top20 et n’en a plus que deux dans le top200? Ce sont des séquences qui n’ont pas d’explication logique. Peut-être la chose étrange était ce qui s’est passé avec l’Argentine à l’époque, ou avec le Chili, entre trois joueurs d’élite ou plus se battant pour des titres importants. De toute évidence, il est extrêmement important d’avoir ses propres tournois pour attirer des joueurs, ce qui, en voyant le calendrier, vous permettra de comprendre rapidement pourquoi l’Europe domine le circuit. Del Potro a été le dernier survivant de ce courant, nous verrons si Schwartzman ou Garín sont capables de suivre ses traces.

C’est tout pour cette semaine. Si vous voulez que nous répondions à d’autres questions, n’abandonnez pas et n’oubliez pas d’envoyer vos questions à Break Point. Remplissez le formulaire et dans un délai d’une semaine, Diego Jiménez vous répondra.

.