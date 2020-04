BREAKING NEWS: Les championnats sont annulés! L’édition 2020 de Wimbledon n’aura pas lieu

Jusqu’à présent, la pandémie de coronavirus a fait plus de 44 000 morts dans le monde, mettant la planète entière en suspens et annulant également tous les événements sportifs. Après Dubaï, Acapulco et Santiago, les fans ont pu profiter du week-end de la Coupe Davis début mars et ce furent les derniers matchs officiels du circuit ATP probablement depuis très longtemps, les organisateurs devant annuler Indian Wells et Miami et le swing d’argile de printemps à venir.

L’ATP a annoncé une pause qui durerait au moins jusqu’à la deuxième semaine de juin, mais seuls quelques-uns pouvaient espérer voir du tennis sur gazon en juin en juillet en raison de la situation actuelle en Europe occidentale et dans le reste du monde.

Comme prévu, le All England Club a annulé Wimbledon mercredi, sans autre possibilité d’organiser l’événement de tennis le plus prestigieux à un autre moment de l’année. Se tenant comme le plus vieux major qui a débuté en 1877, Wimbledon n’avait pas eu lieu seulement dix fois pendant les années de guerre entre 1914-18 et 1940-45, commençant tout en 1946 et servant de festival de tennis tout au long de l’ère Open.

Lors de la finale de l’année dernière, Novak Djokovic a repoussé deux balles de match pour vaincre Roger Federer après un thriller, les rivaux du sommet espérant poursuivre le Saint Graal du tennis en juillet 2021. Ian Hewitt, président de l’AELTC, a déclaré: “Ce est une décision que nous n’avons pas prise à la légère, et nous l’avons fait avec le plus grand respect pour la santé publique et le bien-être de tous ceux qui se réunissent pour faire de Wimbledon une réalité.

Cela a pesé lourdement sur nos esprits que l’organisation des Championnats n’a été interrompue que précédemment par les guerres mondiales mais, après un examen approfondi et approfondi de tous les scénarios, nous pensons que c’est une mesure de cette crise mondiale que c’est finalement la bonne décision. d’annuler les Championnats de cette année, et de se concentrer plutôt sur la façon dont nous pouvons utiliser l’étendue des ressources de Wimbledon pour aider ceux dans nos communautés locales et au-delà.

Nos pensées vont à tous ceux qui ont été et continuent d’être touchés par ces temps sans précédent. “Richard Lewis CBE, directeur général d’AELTC, a déclaré:” Bien qu’à certains égards, cela ait été une décision difficile, nous croyons fermement que ce n’est pas seulement dans les meilleurs intérêts de la société à l’heure actuelle, mais offre également une certitude à nos collègues du tennis international étant donné l’impact sur les événements sur gazon au Royaume-Uni et en Europe et sur le calendrier plus large du tennis.

Nous avons apprécié le soutien de la LTA, de l’ATP, de la WTA et de l’ITF pour prendre cette décision, ainsi que de nos amis et partenaires qui organisent ces événements sur gazon qui sont si importants dans la préparation de Wimbledon. Je voudrais remercier le gouvernement britannique et les autorités de santé publique pour leurs conseils et leur soutien, et nous ferons tout notre possible pour aider leurs efforts à faire face à la crise.

Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui aiment Wimbledon pour leur compréhension de ces circonstances uniques et incontestablement difficiles. C’est votre passion pour les Championnats qui a façonné notre événement au fil des ans et continuera de le faire, et nous sommes impatients de préparer un fantastique Championnat pour 2021. ”