Breakpoint répond: 24 mars 2020

Nom: Miguel. Question: Que pourrait-il arriver si l’ATP et la WTA reportaient les tournois en plus du Grand Chelem pour toute cette année à cause du virus? Un tel arrêt pourrait influencer les performances de nombreux joueurs. Je vous remercie

Salut Miguel. Hier encore, mon collègue Jose Morón a écrit un article à ce sujet. De nombreux visages visibles de ce sport parlent de la possibilité qu’en 2020, nous ne puissions plus revoir le tennis. Cette pandémie de coronavirus affecte non seulement l’Espagne, mais pratiquement le monde entier. Ici, dans le pays espagnol, la situation en un mois est peut-être un peu plus normalisée, mais aux États-Unis, cela peut prendre deux ou trois mois. Je pense comme vous que cette éventuelle rupture pourrait affecter les performances de nombreux joueurs, mais pour l’instant la santé de chacun est la chose la plus importante.

Nom: Alberto. Question: Bonjour, très bon PDB. Ma question est: quels sont les joueurs de tennis les plus susceptibles de prendre leur retraite cette année: Wawrinka, Gasquet, Anderson, Isner? Avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement, pensez-vous que les options de retrait de l’un de ces joueurs vont augmenter ou diminuer? Je vous remercie

Alberto est une très bonne question. Il y a des joueurs de tennis comme Carla Suárez qui ont clairement indiqué que malgré cette pandémie, leur pensée de quitter le tennis en 2020 est immuable. Je ne sais pas si nous aurons des retraits sur le circuit masculin en 2020, mais je pense que comme il y a peu d’activité, de nombreux joueurs de tennis qui envisagent déjà une éventuelle retraite attendront l’année suivante. Ce n’est pas la même chose de le faire depuis chez soi qu’en piste. Parmi ceux qui sont nommés, je pense que celui qui a le plus de chances de prendre sa retraite est Isner, mais devant lui, je vois d’autres noms tels que Feliciano, Karlovic ou Del Potro.

Nom: Derlis. Question: Salut tout le monde. Salutations du Paraguay. Quelle serait la perte économique pour le tennis due à l’arrêt forcé de COVID-19 (tant que c’est jusqu’au 7 juin)? Les joueurs devraient-ils faire du conditionnement physique sur la piste avant de retourner à la compétition normale avec toutes les garanties? Ou avec les entraînements individuels, que fait chacun à la maison pour bien concourir?

Bonjour Derlís. Les données exactes que nous ne connaissons pas mais nous savons que tous les tournois qui n’ont pas pu être organisés ont connu de nombreuses pertes. Feliciano López lui-même l’a précisé il y a quelques jours dans une conférence sur Cadena Ser. Je pense que lorsque tout cela est normalisé, l’ATP et la WTA devraient laisser quelques semaines de plus pour que les joueurs de tennis puissent faire une mini pré-saison. À la maison, vous pouvez garder la forme, mais vous devez vous entraîner à nouveau sur la piste pour obtenir la forme.

Nom: Giancarlo Question: Comment se passerait la pré-qualification de Wimbledon sans compter les tournois qui se jouent avant cela et, d’autre part, faire un peu de futurologie, en comptant que Roger participe à Sttutgart et Halle (en comptant au moins la victoire à Halle) et Nadal et Nole dans le Queens (sachant que Novak peut ajouter)?

Bonjour Giancarlo. Actuellement, la pré-classification de Wimbledon est la suivante: 1) Djokovic 2e) Nadal, 3e) Federer, 4e) Thiem, 5e) Medvedev, 6e) Tsitsipas, 7e) Zverev, 8e) Baptiste, 9e) Goffin et 10e) Monfils. Je pense que si toutes les hypothèses que vous citez étaient produites, le classement serait exactement le même, car la différence entre Federer avec Nadal et Djokovic est assez remarquable.

Nom: Leonardo Corral. Question: Salut, ce sont les meilleurs, et merci pour leur excellent contenu informatif, ma question: Compte tenu de l’arrêt du tennis, de l’annulation du tournoi et du gel des points ATP, qu’en est-il du nombre d’une semaine de Djokovic? Mettez en pause ou continuez à compter. Merci beaucoup

Merci beaucoup pour tes paroles Leonardo. Hier, mon partenaire Diego Jiménez a annoncé que Novak Djokovic ne ferait pas de ces semaines le numéro un mondial, restant ainsi 282 semaines. Il ne fait aucun doute que le Serbe ne sera pas satisfait de cette décision, car il a été le plus touché par cette décision. Ainsi, Roger Federer dispose de 310 semaines, Pete Sampras avec 286 et Djokovic avec 282.

Nom: Claudio Burgos. Question: Bonjour PDB. Merci pour toutes les informations sur le tennis, en vérité, je pensais qu’avec le sujet de la pandémie il n’y aurait pratiquement pas de nouvelles sur la page, mais je vois qu’elles continuent à beaucoup travailler. Ma question est, n’avez-vous pas pensé à ouvrir une chaîne YouTube? Il existe plusieurs chaînes de tennis, mais la plupart sont en anglais et pour ma part je n’ai trouvé qu’une ou deux chaînes hispanophones qui ont des informations et des arguments raisonnables. Je pense que cela les ferait très bien et augmenterait à la fois leurs followers et ceux du grand public pour le tennis. Salutations.

Salut Claudio. C’est certainement une option que nous apprécierons à l’avenir. Depuis la semaine dernière, nous sommes allés plus loin et avons ouvert un podcast où chaque semaine nous parlerons de toutes les dernières nouvelles du tennis, interviewant de nombreux visages du sport, dans le seul but de s’amuser et de se divertir. La page mois en mois augmente en nombre de visites grâce à chacun de vous et cela signifiera qu’à l’avenir nous améliorerons nos services. Rappelez-vous que demain nous avons un nouveau rendez-vous avec notre podcast. Qui allons-nous interviewer?

Nom: Alberto. Question: Bonjour bons amis de Punto de Break. Ma question concerne Roger Federer et c’est la suivante. Pourquoi Federer finit-il presque toujours par faire une erreur non forcée lorsqu’il sert le deuxième service? Il est clair que le service lui a beaucoup donné tout au long de sa carrière, mais quel est le mauvais pressentiment que le Suisse ressent lorsqu’il joue avec le deuxième service. Salutations.

Bonjour Alberto. Pas du tout comme ça. Dans un article publié il y a un mois sur le site officiel de l’ATP, Federer a montré qu’il était en tête des points gagnés pour le deuxième service gagné entre 2015 et 2019, gagnant 58,61% (4 237/7 729) de ses deuxièmes points de service, suivi de Nadal avec 57,86% (4 011/6 932) et Djokovic avec 56,92% (4407/7742). Évidemment, il commettra une erreur non forcée en raison de la contrainte de devoir servir avec un deuxième service, mais les pourcentages de Roger ne sont pas mauvais du tout.

Nom: Mateo. Question: Bonjour PdB. Pourriez-vous analyser à quels joueurs cette pause de quarantaine est utile et qui ne le fait pas? Faites-en tous les dix premiers s’il vous plaît. Je vous remercie

Bonjour Mateo. Je pense que le bénéficiaire maximum a été Roger Federer. Le Suisse ne pourrait jamais croire qu’il serait hors du circuit pendant tant de semaines et conserverait toujours la quatrième place du classement. D’autres bénéficiaires, même s’il n’est pas dans le top dix, est Fabio Fognini. L’Italien qui a défendu de nombreux points au sol conservera la onzième place du classement. Je pense que le reste des joueurs est blessé, car sur terre battue, ils jouent généralement un bon rôle. Bien que je pense que les plus touchés sont Nadal, Djokovic et Thiem.

Nom: Claudio Burgos. Question: Bon PDB. À votre avis, quels étaient les meilleurs joueurs sur terre battue et herbe? Je suis intéressé à voir et à en savoir plus sur le tennis féminin et pourriez-vous me donner quelque chose comme son top 5, en ce qui concerne les surfaces mentionnées. Je vous remercie

Salut Claudio. Sur terre battue, mon top 5 historique dans la catégorie féminine est: Chris Evert, Steffi Graff, Serena Williams, Justine Henin et Margaret Smith. Quant à l’herbe, je choisirais Martina Navratilova, Serena Williams, Steffi Graff, Venus Williams et Billie Jean King. Ceci est une opinion personnelle. Chacun aura son propre classement sur ces surfaces.

Nom: Victor. Question: C’est dommage que Carlos Alcaraz ne puisse pas enfin jouer Indian Wells et Miami. Puis-je recevoir un caractère générique pour la prochaine édition?

Bonjour Victor. Le joueur de tennis de Murcie a sans aucun doute été très malchanceux. Si j’étais le directeur du tournoi, pour la prochaine édition d’Indian Wells et de Miami, je garderais les mêmes caractères génériques. Il est dommage que ces jeunes joueurs qui font face à la grande opportunité de leur vie ne puissent pas prouver leur valeur.

Nom: Mateo. Question: Bonjour PdB. Quels joueurs sont bons pour changer de piste à l’Us Open? Comment cela affecte-t-il le jeu de Nadal? Et celle de Goffin? Djokovic est-il plus invincible que possible ou sera-t-il plus vulnérable? Je vous remercie

Très bonne question Mateo. Ce changement rendra la piste du Grand Chelem américain un peu plus lente et, surtout, moins sensible aux changements météorologiques de chaleur et d’humidité. Je pense que ce changement profite à Nadal et Djokovic, car plus la piste est lente, mieux c’est pour eux. Des trois grands, le plus touché est Federer, mais s’il y a un joueur de tennis capable de renverser la situation, c’est bien lui. Quant à Goffin, je pense que le changement de piste profiterait également à son tennis.

