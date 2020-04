Breakpoint répond au personnage de Zverev

C’est mardi, il n’y a toujours pas de tennis mais il y a encore beaucoup de doutes et de questions que vous nous envoyez chaque semaine, une nouvelle occasion de discuter ensemble du tennis et de continuer à partager la passion, peu importe la noirceur du panorama des deux circuits. De tous ces doutes que vous nous avez envoyés, Alejandro Arroyo est celui qui est aujourd’hui au clavier dans ce nouvel épisode de «Demandez-nous». Allons-y!

Nom: Ezequiel

Question: Salut Alejandro. Comme toujours, félicitations pour votre excellent travail, c’est un plaisir de toujours vous lire. Je voulais connaître votre opinion sur Zverev et Alcaraz avec ce que j’expose. Le temps nous dira si Alexander a laissé passer une occasion unique de grandir aux côtés de Juan Carlos Ferrero, mais à mon avis, cela aurait pu lui retirer beaucoup de potentiel. Pensez-vous qu’Alexander a raté une excellente occasion de faire le grand saut avec un ancien numéro 1? Et comment voyez-vous Alcaraz? Le voir guidé par Ferrero est une grande opportunité et il est toujours prêt à écouter et à apprendre. Comment voyez-vous ce duo? Merci beaucoup. Un grand salut.

Très bon Ezequiel, merci beaucoup pour vos paroles. Un plaisir. À mon avis, je pense qu’en raison de la compatibilité des personnages, Zverev a eu très tôt une opportunité pour Ferrero. Je pense que s’ils avaient coïncidé dans quelques années, ils auraient pu mieux s’adapter, mais il est possible que le personnage de Zverev n’ait pas d’évolution et que la fierté soit intacte et non nuancée par l’âge. Je pense que, et ce n’est pas une critique, je ne décris que par l’observation et les déclarations et informations que nous avons, que Sascha Zverev n’a pas cette partie du personnage qui est subordonnée à une voix autorisée, il a un point de fierté et de frontalité qui ne fait pas Cela vous permet d’être plus humble et de vous incliner devant un entraîneur dont la méthode peut être basée sur la rigueur et une discipline plus catégorique et droite, ce que Juan Carlos peut trouver à Alcaraz. Il peut aussi arriver que Ferrero ne cherche qu’une routine et une méthode avec un contrôle basique, non strict, des plannings, et même pas que Zverev veuille passer par le cerceau. D’un autre côté, le temps nous dira s’il s’agit d’une occasion manquée, peut-être que Zverev a besoin de liberté et de ses propres moyens pour être le joueur qui peut en gagner un grand, peut-être que son talent ne se connecte que sur la base de sa propre expérience et non avec autorité , aux flashs dans les grands tournois. Chaque personne travaille d’une manière différente. Concernant Alcaraz, c’est très tôt mais le garçon semble apprendre très vite et a un talent naturel. Faisons confiance à sa croissance.

Nom: Ismael

Question: Bonjour, merci de continuer à travailler pour tenir tout le monde au courant du tennis, notre passion! Ma question est la suivante: Laissant de côté la prochaine génération, ils ont tout le temps de gagner un ou plusieurs slams: quel serait votre Top5 qui n’a remporté aucun majeur et qui joue actuellement et qui ne l’obtiendra probablement pas? Je vous laisse le mien: Gael Monfils, Fabio Fognini, Ernest Gulbis, Jo Wilfried Tsonga et Kei Nishikori. Merci beaucoup, cordialement!

Bonjour Ismael, merci beaucoup à vous et à vous. Eh bien, votre question est intéressante et curieuse. Je vais dire Feliciano Lopez, Fabio Fognini, Kei Nishikori, David Goffin et Malek Jaziri.

Nom: Alberto

Question: Bonjour, très bon PDB! Ma question est la suivante: avec laquelle des pires saisons de chacun des membres du Big3 resteraient-ils et pourquoi, Federer 2013, Nadal 2015 ou Djokovic 2017? Je vous remercie

Très bon Alberto. Je trouve des saisons très similaires entre blessures, sensations et marasme psychologique. Je pense que celui qui a donné le meilleur niveau était Rafa, surtout parce que je pense que physiquement il n’a eu aucun problème majeur, il a remporté plus de 60 matchs, trois titres, et en général, à quelques exceptions près (Berrer et un de plus), il a toujours perdu avec les joueurs niveau (Murray, Federer, Djokovic, Wawrinka). Entre Djokovic 2017 et Federer 2013, je pense qu’ils ont tous deux donné de très mauvais sentiments au point le plus critique, mais Federer a pu rattraper un peu la fin de l’année avec des demi-finales à Bercy et à Londres, et Nole à Wimbledon a terminé la saison. Je ne pense pas vraiment que les deux saisons soient comparables.

Nom: Pablo

Question: Salut les gars, j’espère que vous allez bien! Ma question concerne le classement et le record de la semaine de Djokovic en tant que n1. Bien qu’en novembre et décembre les semaines continuent de compter car les tournois ITF sont joués, on pourrait dire que dès le premier, ils devraient «dégeler» le classement ATP. De cette façon, Djokovic arracherait sûrement le record à Federer, tu ne crois pas?

Eh bien, je crains que le circuit ne fixe un certain délai pour l’atteindre et si la situation ne s’améliore pas, annulez la saison. Je ne sais pas si septembre ou août mais c’est ce que j’ai peur. Je suppose que ce débat, si cela se produit, que l’ITF autorise les Futures en novembre et décembre, rouvrira, mais nous ne savons pas si en janvier 2021 le tennis se jouera normalement pour commencer à compter décembre et qu’en janvier ils commencent à se défendre et à obtenir des points. De la même manière, je ne vois pas ce sujet très pertinent car Djokovic va dépasser Federer dans quelques semaines avec un peu de mou, tôt ou tard. Qu’ils arrêtent de compter quatre semaines en décembre je ne sais pas si ce sera un aspect auquel l’ITF et l’ATP attachent une grande importance.

Nom: Cristian León

Question: Bonsoir: Ma question concerne la mode. Compte tenu de ce qui a été vu en 2020. Y a-t-il des possibilités de repenser le retrait des joueurs qui prévoyaient de le faire cette année? Par exemple, Carla Suárez. Salutations.

Très bon Cristian. Je pense que les joueurs qui avaient l’intention de prendre leur retraite en 2020 et de se dire au revoir tout au long de la saison, ils voudront le faire sur la piste et ils prolongeront cette décision pour une autre année, oui. Carla Suárez l’a déjà abandonné lors d’une récente interview.

Nom: Eli

Question: Pourriez-vous faire de moi votre top dix de l’ère ouverte sans inclure Federer, Nadal et Djokovic? Je vous remercie

Très bien, Eli. Pouah, comme c’est difficile. J’infère une certaine objectivité de réalisation dans votre réponse. Mais je vais essayer de mélanger un peu entre les mérites / carrières et les goûts personnels, ok?

Borg

Sampras

Lendl

McEnroe

Connors

Agassi

Edberg

Becker

Wilander

Ashe

Je laisse de côté toute la douleur du monde à Vilas, Murray, Wawrinka ou Safin. Arthur Ashe est une faiblesse personnelle.

Nom: Gabriel Escalante Sandoval

Question: Bonjour, bon à toute l’équipe PDB. Ma question est la suivante: je me souviens que Djokovic a sorti un nouveau service en 2018 après sa blessure au coude, un service qui était plus simple au lancement et lui a donné plus de vitesse, mais moins de précision. Cependant, je pense que je ne l’utilise que dans un tournoi (AO). Le service n’a-t-il pas fonctionné pour vous ou l’avez-vous utilisé uniquement pendant que votre coude se sentait mieux? Comment avez-vous trouvé son service éphémère? Auriez-vous pu continuer à l’utiliser? PS: Je me souviens que l’entraîneur de Serena a dit que le mouvement de service était encore pire pour son coude.

Bonjour Gabriel. Oui, le service était quelque chose de temporaire, avec lequel Djokovic n’était jamais trop à l’aise mécaniquement. Dès qu’il a pu jouer avec sa mécanique habituelle et avec Ivanisevic dans l’équipe, le problème est tombé sous son propre poids. Avec le service temporaire, ce qu’il a surtout perdu, c’est la variété, ne pas pouvoir utiliser et varier la vitesse, la direction et l’effet.

Nom: Claudio Burgos

Question: Très bon PDB. Merci pour toutes les informations sur le tennis sponsorisé. Concernant la fusion de l’ATP et de la WTA, est-ce en termes de jouer les deux sexes aux mêmes tournois ou littéralement, que les deux sexes jouent ensemble? Si c’était pour jouer les mêmes tournois, je pense que ce serait pratique, car cela réduirait les dépenses sur les courts, bien que sur les terrains en gazon, ils seraient plus usés et il y aurait peut-être des problèmes avec le calendrier.

Salut Claudio. En cas de doute, nous allons les dissiper. L’unification des circuits ne se fait qu’au niveau corporatif, logistique et “industriel”, dirons-nous. Les garçons ne joueront pas contre les filles.

Nom: Emiliano Vega

Question: Bonjour PdB, comment la pandémie vous traite-t-elle? Cette question s’adresse à toute l’équipe. Compte tenu du tournoi virtuel qui a été monté sur le Tennis World Tour, ma question est: avez-vous joué à des jeux vidéo de tennis pour une plate-forme? Si vous avez joué jusqu’à présent, quel est le meilleur pour vous? J’ai vu des vidéos de gameplay TWT et j’en ai certainement essayé de meilleures. Câlin fort pour tout le monde.

Je me souviens du SuperTennis de la Super Nintendo, qui était très charismatique, bien que sans licence, et aussi de certains Playstation 1 ou Virtua Tennis de Dreamcast, mais pour moi le meilleur qui ait jamais joué était le Smash Court Tennis Pro Tournament 2. A À partir de Playstation 2, j’ai arrêté de jouer aux consoles de jeux vidéo, mais dans la salle de presse, nous l’avons commenté et la plupart des “ joueurs ” conviennent que Top Spin 4 était le plus réaliste et avec le meilleur gameplay.

Nom: Jaime

Question: Très bien, Alejandro. Je voulais connaître un joueur caché de l’histoire du tennis, qui n’a pratiquement pas de prix mais qui a beaucoup de talent et que vous recommanderiez à tous ceux qui aiment le tennis mais ne connaissent pas grand-chose au passé.

Très bon Jaime. Eh bien, si vous me posiez cette question dans 20 ans, David Nalbandián dirait sans aucun doute, mais en ce moment, du passé, je vois clairement Miroslav Mecir, des années 80, joueur d’un superbe contrôle du ballon, avec un talent spectaculaire. Regardez sur YouTube qu’il y a quelque chose.

Et c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé le discours

