Breakpoint répond: Fernando Murciego

Mardi arrive et avec lui, la section préférée des lecteurs. Vous demandez et nous répondons, un contact direct avec les utilisateurs sur les questions liées à ce sport précieux qu’est le tennis. Aujourd’hui Fernando Murciego Je répondrai à vos questions aujourd’hui dans ce nouvel épisode de “Demandez nous».

1]Pablo Ramos demande: En raison de cette quarantaine que nous vivons, il m’est venu à l’esprit de voir certains des meilleurs matchs de tennis de l’histoire. Avez-vous un article où vous listez ces jeux?

J’ai cherché et je n’ai rien trouvé, nous l’avons donc enregistré en tant que compte en attente. Quoi qu’il en soit, il me semble quelque chose d’impossible à aborder objectivement. Top 10 des jeux? Les 20 meilleurs jeux? Doit-on compter uniquement les finales ou ajouter d’autres tours? Par le temps, beaucoup nous échapperaient, car tous les éditeurs sont nés à la fin des années 80, bien que YouTube puisse nous donner un câble. Ce n’est pas une tâche facile, vraiment, mais nous avons une longue quarantaine pour l’accomplir.

2]Kurt Wodak demande: les tournois ATP et WTA prévus pour le premier semestre 2020 seront-ils définitivement annulés ou reprogrammés pour la période juillet / décembre?

Il y a de tout. Les tournois de catégorie mineure vont clairement être annulés, ils ne vont rien essayer. Ensuite, il y a des Masters 1000 / WTA Premier qui espèrent trouver une date plus tard, Rome et Madrid bougent déjà. Enfin, les tournois du Grand Chelem sont ceux qui ont le plus de puissance dans ce jeu, bien que s’ils aimaient tous Roland Garros, une guerre s’ouvrirait qui ne se terminerait pas bien. Demain, Wimbledon fera une déclaration détaillant leurs plans, s’ils vont annuler ou s’ils vont chercher un plan B. Selon ce qu’ils font, beaucoup en prendront note. Dans l’ensemble, 90% des événements seront laissés de côté en raison du manque de dates et de changements de tournée, seuls quelques privilégiés seront sauvés de la gravure.

3]Carlos demande: Comment voyez-vous la projection de Carlos Alcaraz? Juan Carlos Ferrero, son entraîneur, a déclaré qu’il s’attendait à le voir près du top 100 à la fin de la saison, donc je pense qu’il peut nous donner beaucoup de joie bientôt.

Eh bien, avec Alcaraz, nous revenons à ce dilemme entre ce que nous voulons penser et ce que nous devons dire. Tout le monde rêve qu’il devienne un grand champion, futur vainqueur du Grand Chelem et autres réalisations sur le circuit. Est-il possible de prédire quelque chose comme ça à 16 ans? Mec, tu vois des choses que les autres ne voient pas, mais c’est encore très bientôt. Il est évident qu’il a une longueur d’avance sur sa génération, il a une équipe autour du premier niveau, en plus d’une mentalité de travail et de la patience nécessaire à ce stade. Le challenge du top100 en 2020 me semble correct, un challenge compliqué mais pas impossible. En fin de compte, les joueurs doivent se fixer des objectifs pour se motiver, mais sans devenir fou ou entrer dans des comparaisons. Mon opinion est que, si le coronavirus le permet, vous avez beaucoup d’options pour être dans le top100 avant de devenir majeur.

4]Jaume demande: J’ai des doutes sur le fonctionnement exact du double. Est-il possible de devenir professionnel uniquement en double, ou faut-il d’abord jouer en simple et y obtenir de bons résultats?

Le classement des simples et doubles n’a absolument rien à voir, vous pouvez être n ° 1 en double et n’avoir jamais joué de match individuel de votre vie. Évidemment, tous les joueurs l’essaient, ils commencent tous à jouer seuls, jusqu’à ce qu’ils voient qu’ils n’ont pas le niveau suffisant et qu’ils changent de modalité. Une fois à l’intérieur du circuit par paires, il est clair que vous avez besoin d’un compagnon de voyage, un compagnon avec un bon classement pour pouvoir entrer dans les tableaux (la coupe se fait en additionnant les classements de chaque paire). Et une fois que vous avez réussi à monter, parce que les meilleurs doubleurs se réunissent généralement, libérant ainsi des listes de chansons pour se concentrer sur leur chemin.

5]Jaume demande: Un joueur de tennis de haut niveau, comme Nadal, peut-il choisir n’importe quelle paire de doubles ou y a-t-il des limites? S’il n’y avait pas de limites, je peux imaginer des cas dans lesquels les meilleurs joueurs pourraient jouer avec leurs frères et en faire au moins des professionnels du double comme je l’ai mentionné dans la première question.

Les meilleurs classements ont un pouvoir exceptionnel pour aider les doubles de rang inférieur. Nadal, par exemple, a beaucoup aidé Marc López lorsqu’il a commencé dans la modalité. Ce que vous dites des frères m’amène à penser à Djokovic et Marko, bien que la plupart du temps nous voyons quelque chose comme ça, ils n’ont même pas besoin de chiffres, ils leur donnent un joker pour être qui ils sont et c’est tout. Évidemment, comme ils sont frères, ils doivent tous deux être des professionnels, vous ne pouvez pas jouer votre cousin Ernesto le plombier.

6]Alberto demande: Maintenant que le mois de mars se termine et en l’absence des deux premiers Masters 1000 de la saison, je voulais vous demander: Selon vous, quels ont été les meilleurs matchs de l’histoire à Indian Wells et à Miami?

J’ai déjà commenté la difficulté de répondre à ce type de questions en raison du nombre de jeux disponibles et de l’impossibilité de couvrir toutes les éditions. D’Indian Wells, j’ai toujours entendu dire que la finale de Ríos et Rusedski en 1998 était une vraie folie, même si je garderais Del Potro et Federer en 2018, d’autant plus que je pouvais voir celle-là. Avec Miami, j’ai moins de doutes, même si je suis sûr d’en oublier beaucoup: je me retrouve avec la finale 2005 entre Federer et Nadal.

7]Ezequiel demande: voyez-vous Del Potro faire un tour comme les précédents? Défier tout le monde? Et si ses blessures avaient été respectées, pensez-vous qu’il aurait atteint le sommet ou qu’il aurait eu plus de tournois du Grand Chelem?

Je vois Del Potro revenir, oui. En fait, ce sera probablement son dernier tour. Ce que je ne peux pas imaginer, c’est le voir revivre tout ça en cas de nouvelle blessure. Défier tout le monde? Mec, il y a ses chiffres, chaque fois qu’il a concouru sans douleur ni limitations, il a pu remonter et faire tomber le meilleur, il a le top 5 mondial du tennis, c’est évident. La dernière question est la plus difficile. L’équation dit que moins il y a de blessures, moins vous perdez de tournois. Et moins vous tournerez de tournois, plus vous aurez d’occasions de participer et de gagner des tournois du Grand Chelem. Del Potro est le joueur de tennis que j’ai vu le plus souffrir de ma vie à cause de blessures, même au-dessus de Nadal, donc je crois que s’il n’avait pas eu autant de revers, je suis sûr qu’aujourd’hui son record cacherait beaucoup plus de trophées de première classe ordre.

8]Carlos demande: dans quel cas les joueurs de tennis professionnels peuvent-ils jouer pendant la détention?

Pour autant que je sache, dans les mêmes cas que vous et moi. A moins d’avoir une bonne terrasse, un patio intérieur ou un court de tennis, ils n’ont pour le moment pas plus de droits que nous pour sortir jouer au tennis. C’est injuste? Homme, je pense que oui, car c’est leur travail, mais je suis sûr qu’au fil des semaines, ils lèveront le veto afin que les athlètes puissent exercer leur profession sans mettre en danger la vie des autres.

9]Andrés Millán demande: Quand aura lieu le tirage au sort des matchs de la finale de la Coupe Davis en novembre?

Si vous voulez dire le tirage au sort, c’était au milieu de mars. Si vous faites référence au tirage au sort des matches entre pays, j’imagine qu’ils ne tarderont pas à le communiquer. En fait, l’année dernière, ils l’ont annoncé le 21 mars.

C’est tout pour cette semaine. Si vous voulez que nous répondions à d’autres questions, n’abandonnez pas et n’oubliez pas d’envoyer vos questions à Punto de Break. Remplissez le formulaire et dans les prochains jours, Diego Jiménez vous répondra.

.