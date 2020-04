Breakpoint répond: Qu’est-ce que le talent, Djokovic et le vaccin

Bien que nous soyons toujours sans tennis et sans date de retour, nous avons eu une semaine très occupée en raison du grand nombre de spectacles en direct que les joueurs de tennis font sur Instagram, où ils donnent leur avis sur tout ce qui se passe actuellement à propos du Coronavirus. . Cela vous a fait vous concentrer votre intérêt sur ces questions lors de l’envoi de vos questions la semaine dernière. Joseph Moron Ce mardi est chargé de répondre aux plus intéressantes qui nous sont parvenues par mail ces derniers jours.

Nom: Jaime Estévez Question: Bon ami, je suis venu vous demander ce que vous pensez qu’Aliassime manque pour se consolider dans le top 10 et être candidat à des tournois majeurs. Depuis que nous l’avons vu à Séville 2017 à un niveau énorme et l’interview que nous avons faite, je pense que nous nous attendions à une promotion plus rapide, même si malgré la finale perdue, il est déjà dans le top 20. Salutations, ami.

Salut Jaime. Eh bien, ce que je pense qu’il manque, c’est juste la maturité. C’est quelque chose qui sera donné par l’âge et le passage du temps. Je pense que le garçon a un talent énorme et une très bonne tête, donc tôt ou tard il frappera la bombe dans un tournoi comme Medvedev, Zverev ou Tsitsipas l’a fait de son temps et remportera un grand titre. Il n’y a pas d’étapes à courir ou à graver, chacune a son propre chemin mais le bon félix atteindra le sommet à coup sûr.

Nom: Dani Question: De tous les joueurs que vous avez interviewés ou avec lesquels vous avez pu discuter, quelle anecdote ou anecdotes restez-vous avec qui, selon vous, m’a beaucoup rempli?

Eh bien, malheureusement, les anecdotes ou les meilleures choses que les personnes interrogées racontent ne peuvent pas être dites ou publiées. Le meilleur est toujours dit lorsque l’enregistreur ne fonctionne pas. Cela ne m’est pas seulement arrivé. D’après ce que j’ai pu commenter avec d’autres collègues, la même chose arrive à chacun d’eux. Vous seriez surpris par ce que toutes les personnes interrogées changent lorsque ce qui est discuté ne sera pas publié. Parmi les personnes que j’ai interviewées, j’ai eu la meilleure conversation avec O’Shannessy. C’est une interview que j’ai poursuivie pendant un an et quand je suis restée avec lui pour le faire, la veille, j’ai à peine dormi parce que je savais que ça pouvait être important. Puis ça s’est très bien passé et il s’est ouvert pour dire beaucoup de choses et il y avait des journalistes bien connus qui ont écrit en privé pour me féliciter quand il a été publié. Je me souviendrai d’elle pour toujours avec amour.

Nom: Vladimir Question: Bonjour les amis, tant parler du tennis me fait manquer la saison davantage, deux questions, voyant la grande capacité de Federer à atteindre le plus haut niveau après de longues pauses, sera-t-il un candidat ferme pour les grands titres sur Nadal et Djokovic? La seconde est de savoir s’il serait possible qu’une fois le circuit de retour, il ne termine pas sa saison en novembre et continue jusqu’à la fin de l’année pour donner vie à plus de tournois suspendus.

Concernant votre première question, oui, il pourrait s’agir d’un candidat, évidemment, nous parlons de Roger Federer. Ce qui se passe, c’est que l’avenir du tennis est si incertain qu’il faut savoir très bien gérer cette pause. Ce n’est pas un arrêt avant vu. Hier, lorsque Roger a demandé à Nadal en direct, ils l’ont fait à quand remonte la dernière fois qu’il a joué au tennis et il a dit en mars. La plaisanterie suisse lui a dit qu’il allait oublier comment il jouait et que le tennis est un sport de grandes sensations et d’être en contact permanent avec la raquette. Il sera difficile d’obtenir un bon rythme au début de tout et il est probable que le sommet aura du mal à prendre de la vitesse. Pour votre deuxième question, il est actuellement impossible de savoir quoi que ce soit. Selon les rumeurs, le court de terre battue se jouerait entre septembre et octobre, mais peut-être même pas. Je pense qu’il sera difficile de revoir le tennis tout au long de cette 2020.

Nom: Pedro Question: Salut les gars, une question vu qu’il est très difficile de jouer à l’US Open et que le calendrier est faisable si tout reste le même, quels tournois pourraient être joués? Bastad peut-il jouer, même sans public, à cause de la politique laxiste que le gouvernement suédois mène avec le coronavirus? Et étant à la fin de l’année au Masters, qui sera sans aucun doute celui avec le moins de points dont vous aurez besoin pour vous qualifier pour le dernier, pensez-vous qu’ils prendraient des mesures telles que mettre les points de l’année dernière (même si cela semble absurde)? Il faudrait prendre des mesures.

Comme je l’ai dit à la question précédente, je vois qu’il est difficile de rejouer en 2020. Je ne connais pas la politique qu’ils ont en Suède mais le problème va plus loin. Quels joueurs de tennis joueraient-ils? S’il y a une table de plus de 60 joueurs, sans avoir la précédente, comment feront-ils pour voler? Chaque joueur vient d’un pays, avec ses règles et son temps de quarantaine et le risque que cela comporte. Et cela sans compter leurs équipes (coachs, médecins, physios, agents, etc.). Il est impossible de penser à un retour à court terme. Peut-être qu’à partir de septembre, comme je l’ai déjà dit, vous pourriez penser à jouer en Europe mais pour cela il y en a beaucoup. Maintenant, l’important est de contrôler la pandémie, pas de jouer un tournoi de tennis.

Nom: Ezequiel Question: Bonjour José. Comme toujours merci pour votre excellent travail un plaisir à lire toujours. Je voulais vous proposer un exercice que vous mouillez à votre avis … D’après ce que vous avez vu dans votre vie sur les différentes générations de tennis. Quels seraient vos 5 meilleurs joueurs sur chaque surface, à l’exclusion des meilleurs de l’histoire de chaque surface. Par exemple argile argile hors Nadal …. Herbe hors Federer …. Etc … Donc d’après ce que vous avez vu, votre top 5 de chaque surface exclut le meilleur. Merci beaucoup, salutations.

Huîtres, Ezequiel, vous me rendez la tâche difficile. Je n’ai malheureusement pas pu vivre les années 80, ce que j’aurais adoré, j’ai commencé à regarder le tennis plus régulièrement à partir de 2000 et si je vous fais un top 5 c’est à cause des vidéos que j’ai vues et des sensations Cela m’a donné, mais ce ne serait pas tout à fait juste, c’est possible. Pourtant, ça y est (sur un terrain dur, il est difficile de déterminer qui est le meilleur de l’histoire, donc je les ai tous mis).

Terre: Vilas, Borg, Federer, Kuerten, Lendl.

Herbe: Sampras, Djokovic, Borg, McEnroe, Becker.

Dure: Djokovic, Federer, Sampras, McEnroe, Connors.

Nom: Miguel Beltrán Question: Bonjour, tout d’abord je veux vous dire que je suis votre page et je suis très content. Ma question concerne les tournois du Grand Chelem parmi les Big 3. Pensez-vous que Nadal sera en mesure de devenir le plus grand joueur de l’histoire? Si oui, que voyez-vous de votre jeu qui peut vous y faire croire? Salutations.

Salut Miguel, je suis content que tu sois heureux, c’est l’esprit. À votre première question, la réponse est claire: oui, lui et Djokovic sont prêts à terminer leur carrière avec plus de slams que quiconque. Même s’ils sont à égalité. Je pense que si rien d’étrange ne se produit, ils dépasseront Federer car ils ont encore des années devant eux. La question qui se poserait est de savoir quels facteurs devraient être pris en compte pour déterminer le GOAT. Je pense que les grands ne devraient pas être la seule chose à considérer. Concernant votre deuxième question, ce ne sera pas moi qui découvre Rafa Nadal aujourd’hui. Nous le connaissons tous et nous savons qu’il est capable de gagner dans n’importe quel stade et surface du monde.

Nom: Ricardo Question: Bonjour, une question sur Kyrgios. Il est clair que sa mentalité est un désastre. Mais quant à son talent, chaque fois que j’entends qu’avec une autre tête je me battrais pour les Slams et que je serais dans le Top-5, je ne comprends rien. Est-il vraiment si talentueux et je ne peux pas le voir? Je ne le compare pas au Big-4, ce serait une insulte, mais je le mets bien derrière un Delpo, Wawrinka ou Berdych, par exemple. Qu’en penses-tu? Merci et salutations.

Est-ce que vient ici une composante subjective, Ricardo. Quel est le talent pour toi? Pour moi, ça peut être une chose, pour une autre, une autre. Je considère ce qui vous vient naturellement comme un talent. Comme si un petit enfant attrape un violon et commence à le jouer. Vous avez un talent pour ça. Federer, Djokovic, Nadal et d’autres que vous mentionnez, ont un talent différent, chacun à sa manière. Comme Rafa l’a dit il y a des années, pour lui, le talent gagne, d’une manière ou d’une autre, mais gagne. Kyrgios est un joueur qui a un tennis super naturel. Sa façon de servir, son revers … le talent tombe de ses poches. Il a des conditions pour faire de grandes choses, c’est ça le problème, que sa tête ne soit pas avec lui. Au niveau du talent, en tant que tel, je pense que Kyrgios bat Zverev et les autres de la nouvelle génération, à mon avis.

Nom: Sebastian Question: Bonjour PdB. Merci d’avoir entretenu la passion de ce sport en ces temps difficiles. Ma question: on parle beaucoup du droit, de la mentalité et de l’esprit de Rafa. Mais comment réfléchissent-ils au revers de Nadal? Considérez-vous cela comme un revers au niveau du meilleur de l’histoire? Et à quelle heure considérez-vous que Rafa a eu sa meilleure performance avec ce coup? Merci beaucoup, cordialement!

Je ne mettrais pas le revers de Nadal parmi les meilleurs de l’histoire, la vérité. Je pense que ce coup de Rafa a été beaucoup sous-évalué, car je pense que c’est mieux que ce qui a toujours été dit. C’est vrai qu’au début c’était un coup très faible, mais il y a très peu de joueurs de tennis qui n’ont pas eu de problèmes au début avec le revers, non? De mon point de vue, le revers de Nadal lui a fait faire une différence dans la finale australienne 2009 contre Federer ou l’US Open 2013 contre Djokovic. Son crossover de revers dans ces finales était scandaleux. Je ne sais pas si c’est quand il a eu sa meilleure performance avec ce coup, peut-être qu’il s’est senti mieux dans d’autres, mais d’après ce que je me souviens, le revers de ces jeux a atteint l’exceptionnel.

Nom: Juan Carlos Question: Bonjour Jose, les paroles de Djokovic sur le vaccin contre le coronavirus ont fait beaucoup de bruit, disant qu’il ne le prendrait pas. Que pensez-vous de ce qu’il a dit?

Voyons voir, je suis en faveur de chacun avec son corps faisant ce qu’il veut. Je comprends qu’il a une façon de penser la médecine différente des autres et qu’il peut faire ce qu’il veut avec son corps. Personne n’aurait le droit de se demander s’il veut vacciner ses enfants contre une maladie, après tout, c’est sa décision et il est libre. Avec le problème du coronavirus, le problème est quelque peu épineux car nous parlons déjà de la santé de chacun avec les conséquences que nous connaissons actuellement. Je pense que tout ce que Djokovic dit, comme quelqu’un avec autant de fans derrière lui, a beaucoup d’influence sur les gens. Pas dans tous, mais il y a des personnes très influentes devant les autres et ce type de déclarations pourrait provoquer beaucoup de controverse. Il voulait nuancer ses mots. Je pense que si le jour venait, Nole prendrait le vaccin, mais cette partie des déclarations aurait peut-être dû lui être conservée.

Nom: Nacho Question: Félicitations sur la page, je la suis beaucoup et elle tient les fans de tennis informés à tout moment. Je voulais vous demander ce que vous pensez des émissions en direct sur Instagram que les joueurs de tennis font maintenant, que nous en avons presque un tous les jours et ce que Rafa a dit hier qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’y avait pas de tennis s’il y avait des gens qui travaillent. Est-il possible de revoir le tennis bientôt?

Merci, Nacho, pour vos paroles. Eh bien, ils me semblent très bons. Normalement, les joueurs de tennis sont très gênés dans les interviews ou les conférences de presse et dans les entretiens directs entre eux, ils sont beaucoup plus à l’aise et détendus, parlant de choses qu’ils ne compteraient pas devant un journaliste, alors je le célèbre. Je n’étais pas dans la partie de l’émission en direct où Nadal a dit ce que tu dis. Je l’ai lu, mais je ne sais pas quel était le contexte. S’il y a des gens qui travaillent maintenant, c’est parce que leur travail est essentiel, pas pour autre chose. Je ne sais pas à quoi Nadal faisait exactement référence, mais il est impossible qu’en termes de sport, il revienne à la normale en ce moment. Bien que le tennis ne soit joué que par deux personnes, les balles sont en contact constant et il y a des juges de chaise, des juges de lignes, des garçons de balle, des nettoyeurs, de l’organisation, de la presse, des transports, des cuisines … allez, une longue liste de personnes qui font un tournoi cela fonctionne et il est impossible que cela se produise maintenant. Comme je l’ai déjà dit, la chose la plus importante à l’heure actuelle est que la pandémie est maîtrisée et que nous pouvons revenir à la normalité dès que possible.

Et c’est tout pour cette semaine. J’espère que vous avez aimé la conférence et la semaine prochaine, Alejandro Arroyo sera en charge de la section, vous pouvez donc envoyer vos questions en remplissant le formulaire. Jusqu’à mardi prochain!

.