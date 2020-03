Breakpoint répond sur Wawrinka et Murray et le classement ATP

Salut tout le monde. Aujourd’hui commence la première des sept semaines que nous serons sans tennis, si la situation actuelle ne finit pas par prévaloir et que nous devons continuer sans tennis au-delà du 7 juin. Mais ce ne sera pas parce que vous voulez continuer à parler de tennis, surtout parce que vous voulez toujours savoir des choses et nous voulons vous parler enDemandez nous! ». Aujourd’hui, ce sera Alejandro Arroyo qui sera en charge de reprendre les commandes de la section et de répondre aux lecteurs. Nous avons déchiré

Nom: Alejandro Sánchez

Question: Comment voyez-vous le tennis italien aujourd’hui? Ils ont sorti de bons joueurs de tennis comme Berrettini, Sinner et Fognini est toujours à un bon niveau.

Étonnamment bien. Nous avons fait référence aux faits, en raison de divers facteurs. S’ils avaient d’abord une grande génération féminine, avec une finale du Grand Chelem incluse, ce qui commençait à arriver manquait chez les garçons. D’autant plus que la Fédération italienne a changé beaucoup de choses et que l’Italie était un pays avec de nombreux tournois locaux pour concourir et ne pas avoir à voyager autant ou à déplacer ses joueurs. Fognini a non seulement du soulagement, mais des talents qui devraient lui être supérieurs au moins dans le rapport potentiel-performance et pas seulement dans le potentiel. Ce ne sont plus seulement Berrettini ou Sinner, qui sont deux grands joueurs de tennis, surtout le second, qui peint un phénomène, mais aussi avec d’autres joueurs qui ajoutent de la quantité à la qualité. Ils vont être l’un des pouvoirs des prochaines années.

Nom: Gabriel Escalante Sandoval

Question: Bonjour, bon après-midi. Lorsque le tennis reviendra, j’imagine que des mesures très différentes seront prises de celles que nous avions connues pour protéger la santé du joueur de tennis, ainsi que celle de tous ceux qui ont un contact quotidien, ma question est de savoir quelles mesures prendrez-vous ou pensez-vous devoir prendre empêcher toute sorte de contagion possible? (Ne vous saluez pas après un match, que tous les ballboys / filles portent un masque, etc.).

Nous ne pouvons pas le savoir, mais mon avis est que le tennis ne reviendra pas pour que les fans y aillent avec un masque, des ballboys avec des gants, des joueurs de tennis sans se serrer la main ou gérer leur propre serviette, sans la recevoir des ball boys. Je ne peux pas imaginer un tel scénario. Je pense que s’il revient, c’est avec toutes les garanties d’organiser des événements massifs. Et c’est quelque chose que j’ai du mal à voir même le 7 juin. Espérons que tout puisse se concrétiser.

Nom: Ariel

Question: Tout d’abord, félicitez-les du Chili pour leur excellent travail. Ce sont les meilleurs moyens d’information sur le tennis en espagnol qui existent, et de loin. Je voudrais vous poser une question à laquelle j’ai des doutes depuis longtemps et à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse. Cela ne correspond pas à la date car c’est le tournoi de fin de saison, mais j’espère que vous considérerez toujours ma question. Que se passe-t-il si l’un des 2 meilleurs (et donc un classifié) qui doit disputer les demi-finales, en jouant et en terminant le tour de groupe du Maître, est blessé à l’entraînement avant son match. Après avoir vu le médecin, il lui dit qu’il vaut mieux ne pas jouer son jeu et finit par se retirer du tournoi. Dans cette situation, qu’arrive-t-il à la demi-finale que j’ai dû jouer? Est-il remplacé par celui qui a terminé troisième de votre groupe? Votre adversaire en demi-finale se rend-il automatiquement en finale? Est-ce que cela s’est produit à un moment donné de l’histoire du tournoi lorsqu’il a été joué en format de groupe? Merci d’avance, tout le succès de la sourdine et de prendre soin de ce fichu Coronavirus.

Ni dans le règlement ni dans le format du tournoi, rien de semblable n’est prévu. Aucune clause ne le stipule. Je comprends que la supervision du tournoi se réunirait et prendrait des décisions en fonction des billets vendus et des heures dont ils disposent pour gérer un retrait. Ce n’est pas la même chose que le joueur se blesse et passe à 11h le samedi, le jour de la demi-finale, et le match se joue à 20h, lorsque vous pouvez appeler la 3e place ou un remplaçant, que s’il est blessé lors de l’échauffement. heure avant le match. Mais le plus logique, et s’il n’y a rien de prévu, c’est pourquoi, c’est que le survol se produit et que le demi-finaliste passe en finale. Et en partie je

Nom: Pilar Díaz

Question: Question: Tournois qui n’ont pas été joués car les points restent? Les classements que chaque joueur a perdus ou conservés? Je vous remercie

Bonjour Pilar. L’ATP a déjà annoncé qu’il gèlerait tous les points jusqu’au 7 juin. Il n’y aura aucune perte de points tant qu’il n’y aura pas de tennis.

Nom: Martín

Question: Bonjour PDB! Ma question est: Connaissant les qualifications pour la prochaine Coupe Davis, qui pensez-vous sera le vainqueur de ce tournoi? Quelle équipe voyez-vous donner la surprise? Y aura-t-il une équipe “déception”?

Vous devez savoir que nous ne savons pas quels joueurs joueront la finale, et avec quel état de forme et quelle inertie gagnante, quelque chose d’évident, mais je pense aussi que l’Espagne, la Russie et la Serbie sont les pays les plus puissants pour moi en raison de leur pure qualité, de leur profondeur et de leur polyvalence. . En ce qui concerne la surprise, qui déjà en soi du format rend ces surprises plus possibles, je pense que le Canada ou l’Australie devraient rester des pays clairement dangereux. Et bien que la Colombie soit une équipe inexpérimentée, elle a de grands doubles et pourrait donner une guerre sérieuse.

Nom: Roberto Fernández

Question: Salutations PdB Je voudrais savoir quels sont les critères utilisés par l’ATP pour placer un joueur au-dessus d’un autre dans le classement officiel lorsque deux ou plusieurs joueurs ont le même nombre de points, cette semaine par exemple Mateo Berrettini et Gael Monflis s’additionnent 2860 points tandis qu’Andy Murray avec Federico Gaio ont 412 points. Je vous remercie

C’est ce que l’ATP, Roberto, dit à ce sujet. Lorsque deux ou plusieurs joueurs ont le même nombre total de points, l’égalité est rompue:

1) Avec le total des points gagnés en Grand Chelem, l’ATP World Tour Masters 1000 obligatoire et la table finale des Nitto ATP Finals; si l’égalité persiste alors

2) Il est compté qui a joué moins d’événements, en comptant les tournois du Grand Chelem, ATP World Tour Masters 1000 ou Nitto ATP qui auraient pu jouer et si l’égalité persiste, alors

3) Le plus grand nombre de points d’un même tournoi est compté, et si nécessaire le deuxième plus élevé, et ainsi de suite.

Nom: Monica Lopez

Question: qu’adviendra-t-il des billets que nous avons déjà achetés pour l’Open de Miami? Vont-ils rendre l’argent?

Très bien, Monica. L’Open de Miami a déjà annoncé qu’il convoquerait les fans jusqu’en 2021 et qu’il rembourserait intégralement l’argent du billet. Tous ceux qui ont acheté des billets seront contactés.

Nom: Sil

Question: J’ai lu des articles sur des rumeurs selon lesquelles si vous continuez à propager le coronavirus pour l’ère de Wimbledon, il ne serait pas joué parce qu’ils préfèrent ne pas le jouer plutôt que de le jouer avec peu de fans. En savez-vous quelque chose? Je vous remercie

On ne sait rien, Sil. Evidemment pas une rumeur. Si le coronavirus continue de se propager, le Royaume-Uni et Wimbledon n’auront d’autre choix que de suspendre. C’est absurde et fou de jouer avec le danger. Wimbledon ne sera joué que si cela peut être fait avec des spectateurs et avec la garantie totale d’être tenu normalement, à la fois pour les joueurs et les fans. Nous verrons si Wimbledon a du temps pour la scène mais seulement du temps et le virus nous dira ce qui va se passer.

Nom: Ramiro

Question: Bon PdB, je suis Ramiro d’Argentine. Félicitations pour la page, elle est très complète et toujours mise à jour. Je lisais sur leur site Web que Moscarella pourrait éventuellement ré-arbitrer des matchs de l’année prochaine. Ma question est de savoir s’ils savent quelque chose sur Damián Steiner, s’il peut subir le même sort ou si le sujet de sa suspension n’a aucun moyen de revenir. Salutations.

Comme nous l’avons dans l’article Moscarella, le cas de Damian Steiner est résolu d’ici le 31 mai 2020. Steiner met fin à sa suspension ce jour-là et à partir de là, il pourrait à nouveau arbitrer. Nous ne savons pas s’il voudra rentrer ou s’il prendra un autre chemin mais il pourra arbitrer.

Nom: Daniel Ramos

Question: Bonjour, je voudrais savoir pourquoi Stan Wawrinka n’est pas autant reconnu que, par exemple, Andy Murray, car ils ont le même numéro GS. Il est vrai qu’il a beaucoup moins de titres dans la catégorie M1000, mais j’ai toujours pensé que c’était un peu injuste avec les Suisses, étant dans l’ombre de Federer. Merci beaucoup et prenez soin de vous ces jours-ci, salutations.

Personnellement, je pense que ce sont des races très différentes. Stan Wawrinka explose à l’âge de 28 ans, en 2013, avec Magnus Norman et une demi-finale historique à Melbourne contre Nole. Et bien que les deux aient trois majeures, Murray est un joueur de tennis de haut niveau depuis qu’il a 21 ans, avec beaucoup plus de Masters 1000, deux médailles d’or olympiques, le numéro 1 mondial et une solidité beaucoup plus grande au fil du temps. Wawrinka ne doit pas être comparé à Murray car les deux ont trois majors. Je pense personnellement que Wawrinka est tenu en grande estime, précisément parce qu’à son meilleur il était un joueur de tennis très dangereux, avec des victoires sur tous les Big-3 en Grand Chelem.

Nom: Guillermo Rivera

Question: Bonjour PDB, je vous félicite pour une page formidable. Voir les jeunes mais sachant qu’ils ont un long chemin à parcourir qui sont les meilleurs projets selon les années de naissance 2001, 2002, 2003 et 2004. L’an 2000 ne l’a pas nommé car Auger, Seyboth sont déjà une réalité, je pense. Salutations et bonne page.

Bonjour Guillermo. Eh bien, évidemment, je vais nommer Jannik Sinner, qui a 18 ans, et nous savons tous qu’il ressemble à un joueur de référence. Ensuite, je vous dirais Holger Rune, numéro 2 du classement junior, qui a aussi l’air fantastique, et bien sûr, à 16 ans, Carlos Alcaraz brûle des étapes à grande vitesse et a un potentiel extraordinaire.

Eh bien, c'était tout pour cette semaine. Vous pouvez envoyer les questions de la semaine prochaine avec celles auxquelles Carlos Molins répondra.

