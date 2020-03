Bruguera: “Le report des Jeux est une bonne décision”

Sergi BrugueraComment pourrait-il en être autrement, il a approuvé la décision du Comité International Olympique de suspendre Jeux de Tokyo et les célébrer en 2021. Le capitaine espagnol de la Coupe Davis estime que c’était une sage décision: “Je pense que c’est une bonne décision. Les Jeux Olympiques sont l’événement le plus important dans le sport et personne, je pense, n’arriverait dans les meilleures conditions, ni physiquement ni Je pense que c’est une sage décision et que cela donnera à tous les athlètes, fédérations et pays le temps de se réorganiser pour les préparer au besoin “

