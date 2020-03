Bruno Soares appelle à la patience dans les moments difficiles du coronavirus

La star du double brésilien Bruno Soares a appelé à la patience dans le drame du coronavirus car il dit que les joueurs doivent rester forts en ces temps difficiles et essayer de trouver la bonne solution. Dimanche, l’Indian Wells Masters a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus et la décision extrême d’annuler l’événement a été une surprise pour les joueurs et les fans.

“A cette époque, il faut être un peu patient et comprendre qu’il s’agit d’un cas extrême. Nous devons essayer d’avoir un plan B et espérer que la situation sera sous contrôle et que nous pourrons jouer. C’est très difficile et très moment incertain pour les joueurs professionnels “, a déclaré Soares, selon Aliny Calejon.

Après l’annulation soudaine de l’Indian Wells Masters, beaucoup craignaient que les mêmes mesures extrêmes puissent être prises lors de certains des prochains événements ATP. Mais les organisateurs du Miami Masters n’ont pas attendu trop longtemps pour publier une déclaration car ils ont confirmé qu’ils prévoyaient de poursuivre l’événement – qui commence le 23 mars – mais ont souligné qu’ils suivaient de près la situation des coronavirus.