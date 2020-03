Bruno Soares donne son avis sur l’annulation de tous les tennis en 2020

Dans ces moments de quarantaine, Bruno Soares, l’un des grands joueurs de double de ces dernières années, a parlé à ESPN des possibilités de reprise du tennis à un moment donné de la saison. Le Brésilien ne l’exclut pas du tout mais il estime qu’il n’est pas nécessaire de suspendre à l’avance les tournois qui peuvent être disputés en octobre.

“L’année du tennis est folle; nous avons commencé avec un problème géant en Australie, avec les incendies de forêt. Le tournoi s’est bien passé, mais nous connaissons les graves problèmes de l’Australie. Maintenant, nous sommes dans une bien pire période. En tant que joueurs de tennis, nous avons un problème majeur parce que c’est un sport complètement mondialisé. Autrement dit, la ligue de football argentine ou brésilienne, ou la NBA, pourra revenir si ces pays contrôlent le virus. Mais le tennis non. Le monde entier doit avoir contrôlé le virus pour que notre sport Revenez et c’est là qu’un problème persiste. Le tennis sera l’un des derniers sports à reprendre une activité normale.

Soares demande un peu de calme avant d’annuler prématurément des tournois. “Je ne pense pas que nous devrions annuler quelque chose en octobre maintenant. Autant je pense que ne rien jouer cette année peut être une possibilité, en raison de la situation dans laquelle nous vivons, il n’y a aucune raison de prendre cette décision maintenant. Cela dépendra de l’état de santé général. Si le monde est exempt de virus en octobre ou septembre, il est inutile de ne pas profiter de ces mois avant la fin de la saison. Mais c’est un moment où, comme jamais auparavant, nous devons travailler ensemble. Maintenant, peu importe s’il s’agit d’ATP , WTA, ITF, Grand Slam, tout le monde doit être uni. “

Sur le gel du classement d’ici la fin de la saison. “L’ATP a cinq ou six options, nous en discutons, il n’y a pas de décision finale, mais la meilleure chose est de geler parce que personne ne joue. Il y aura toujours quelqu’un qui ne lui convient pas, mais vous devez regarder ce qui sera plus juste. La chose la plus importante , lorsque nous parlerons du classement ou de la relocalisation des tournois à l’avenir, ce sera pour créer la même possibilité pour les numéros 1 et 700 du monde. Vous ne pouvez pas dire: ‘ok, nous allons jouer au Masters 1000 et ensuite nous verrons si le reste’. Nous devons créer la même opportunité pour tout le monde; nous pensons à l’ATP, aux Futurs et aux Challengers. “

