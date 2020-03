Bruno Soares explique la raison d’être des joueurs qui se livrent à des matchs arrangés

Le champion du double du Grand Chelem, Bruno Soares, a déclaré que les joueurs condamnés pour trucage de matchs devaient être interdits, mais a également expliqué la raison derrière la mentalité des joueurs qui entrent dans de tels arrangements tout en s’exprimant dans le cadre d’une émission télévisée “ Bola da Vez ” sur ESPN Brasil.

Le Brésilien de 38 ans dit: “C’est une très forte tentation, car c’est un groupe qui vend le déjeuner pour payer le dîner, vient souvent d’une famille humble, et ne sait souvent pas s’ils continueront leur carrière parce qu’ils ont pas d’argent et ne peut pas investir.

Et tout à coup, un gars arrive et c’est dans votre tête: ‘Ecoutez, je vais vous donner X mille dollars pour que vous livriez ce jeu’ Ensuite vous regardez: ‘Si je gagne le jeu, je gagnerai 750 dollars’ La mafia et les gars savent où aller.

Est-ce faux? Mille pour cent de mal. Mais les gars se blessent et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, tombent dans la tentation. C’est arrivé avec Feijão (Joao Souza). Et il n’y a aucun moyen. C’est un cas où vous devez être banni, car ce n’est pas un accident.

C’est une chose totalement intentionnelle. “Soares continue que la mafia de paris n’atteint pas les meilleurs joueurs car ils sont financièrement plus sûrs et comprennent les conséquences de la même chose.” Ils ne parviennent pas au sommet (joueurs), parce que les meilleurs (joueurs) n’ont plus besoin de beaucoup (d’argent) et connaissent les conséquences, mais à ces niveaux inférieurs, c’est super compliqué. “

Soares est actuellement classé n ° 25 au monde en double et a culminé au n ° 2, qu’il a atteint en octobre 2016. Il a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2016, puis a remporté le titre de l’US Open 2016 en double. Il a également remporté trois titres du Grand Chelem en double mixte, deux à l’US Open, en 2012 et 2014, et un à l’Open d’Australie en 2016.