Bryan Brothers annonce son dernier Open d’Australie

Les Bryan Brothers ont commencé leur dernière saison dans le circuit ATP professionnel et Mike Bryan n’a pas manqué l’occasion de remercier toutes les personnes impliquées pour faire du dernier Open d’Australie de leur carrière un souvenir inoubliable. «Nous étions autrefois des enfants de balle.

Nous nous préparons maintenant à disputer notre 21e et dernier Open d’Australie. Au cours des deux dernières décennies, cet endroit a fait des améliorations incroyables qui peuvent être attribuées au travail acharné de l’homme au milieu, Craig Tiley. Félicitations à la crème de la crème ….. les enfants 360 ball qui ont fait la coupe pour l’événement de cette année!

Merci d’avance pour tout votre travail !! », a déclaré Mike sur Instagram. Mike et son frère cadet Bob ont fait savoir à tout le monde que 2020 serait leur dernière saison en novembre 2019. “Nous voulions voir si nous voulions continuer et nous avons décidé que 2020, au [US] Ouvrez, nous allons l’arrêter.

Une saison de plus – et nous en sommes ravis. “, A déclaré Mike à Tennis Channel.” Évidemment, décision très difficile, grosse décision – nous sommes en tournée depuis 21 ans, plus de la moitié de notre vie. Le tennis est dans notre sang, donc on a l’impression qu’une partie de nous meurt », a ajouté Bob.

La paire de 41 ans domine depuis longtemps le classement ATP en double. Les Bryan Brothers sont le duo le plus titré de tous les temps car ils ont accumulé pas moins de 16 titres du Grand Chelem.