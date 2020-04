Bryan Brothers n’est pas sûr des plans futurs au cas où la saison entière serait annulée

La paire de doubles la plus réussie au monde de l’histoire, les Bryan Brothers, disent qu’ils ne sont pas sûrs de leurs plans futurs au cas où la saison 2020 serait anéantie en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle. Les Bryans avaient initialement prévu de prendre leur retraite à la fin de l’US Open, mais avec l’incertitude quant à la reprise de la tournée, les frères disent qu’ils prendront un appel une fois que la situation sera un peu plus claire.

Selon Yahoo Sports, Bob Bryan a commenté: “Nous n’avons pas décidé. Nous avions ce plan rigoureux pour dire au revoir et monter l’adrénaline de sortir une dernière fois et de faire le plein de la tournée avant de passer à la prochaine étape de notre vies.

Il semble maintenant que nous n’obtiendrons pas l’essentiel de ce remplissage. Qu’allons-nous faire si le tout est mis en conserve? Nous avions des choses que nous voulions faire en tournée et nos corps se sentent bien en ce moment, mais qui sait? Une année peut faire une grande différence.

Je peux nous voir jouer au World Team Tennis après la retraite, s’ils nous voulaient. Nous apprécions vraiment le format. C’est rapide et divertissant, et l’emballage indique comment le tennis doit être emballé. Je pense que cette ligue pourrait se développer et occuper plus de la saison.

Pour l’instant, c’est trois semaines. Je pense que ça pourrait être deux mois. Pendant cette période, il y a beaucoup d’incertitude et tout le monde s’inquiète pour ses proches et pour rester en bonne santé, mais du côté du tennis, c’est assez sans stress.

Tout le monde est dans le même bateau. C’est juste une question de combien nous avons dans le réservoir une fois que nous recommençons à jouer ». Les deux joueurs ont déclaré avoir eu peur récemment lorsque leurs femmes sont tombées malades. Mike Bryan a commenté: «Ma femme, Nadia, est enceinte et a eu de la fièvre une nuit, alors nous étions très inquiets pour le bébé.

Nous étions en lock-out, mais nous avions des travaux de construction dans la maison, donc nous avions des gens à l’intérieur. Heureusement, la fièvre a baissé, mais ce fut une période vraiment effrayante pour nous, d’autant plus que c’est notre première et que nous ne savions pas ce qui se passait ».

Bob Bryan a ajouté: «Nous étions en ville pour la douche de bébé de Nadia et nous avons pris un vol ce soir-là, mais Michelle [his wife] est tombé malade et a été testé. Ils ont jeté ses résultats parce qu’elle ne répondait pas à tous les critères, alors elle a fini par se mettre en quarantaine dans un hôtel pendant une semaine juste pour être sûr.

Je laissais de la nourriture devant la porte de son hôtel car nous avons trois enfants et nous étions inquiets. Au moment où elle s’est améliorée, tout battait son plein jusqu’à la pandémie. Puis je suis tombé malade et nous avons fait un échange. J’ai eu une chambre d’hôtel et elle s’est occupée des enfants jusqu’à ce que j’aille mieux.

C’était le premier jour que ma femme avait passé une nuit loin des enfants. C’est à quel point nous le prenions au sérieux ».