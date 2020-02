«Bublik est un joueur inattendu, on ne sait jamais avec lui»

Deux des jeunes les plus prometteurs se battront pour le titre à Marseille, Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime marquant des triomphes en demi-finale pour établir le choc ultime pour le trophée. Le champion en titre Tsitsipas a enfin trouvé son meilleur tennis après un lent démarrage de la campagne 2020, marquant trois victoires dominantes pour se qualifier pour la dixième finale de l’ATP, la première depuis les finales de l’ATP en novembre dernier lorsqu’il a remporté le titre au début.

Stefanos a évincé Alexander Bublik 7-5, 6-3 en une heure et huit minutes, perdant 11 points derrière le tir initial et repoussant deux occasions de pause sur trois pour défier Bublik qui a dû répéter la même chose dans ses matchs pour rester en lice .

Le Kazakh a eu du mal au deuxième service, jouant contre huit occasions de pause et donnant le service à trois reprises pour propulser le Grec en finale. Alexander a pulvérisé une erreur de coup droit dans le sixième match pour perdre le service et tomber 4-2 vers le bas.

Resté calme, Stefanos a obtenu une autre pause dans le match 12 pour assurer le premier match et un coup de pouce massif avant le deuxième set où il n’a perdu qu’un point en cinq matchs de service, gardant la pression de l’autre côté tout le temps.

Bublik a perdu le service à 1-2 à la suite d’un revers sur la ligne gagnante de Tsitsipas, repoussant trois balles de match avec les vainqueurs du huitième match avant que le joueur le mieux classé scelle l’accord avec une prise en main dans le prochain match pour la place de le match de titre.

“Ça va de mieux en mieux”, a déclaré Tsitsipas. “J’apprécie tout l’amour que je reçois ici et demain est une journée passionnante; je dois me préparer et être prêt pour cela, car j’ai hâte de montrer un Stefanos encore meilleur en finale.

J’ai essayé de rester dans le match autant que possible et de jouer chaque point individuellement; Je sais que Bublik peut être tout à fait inattendu. Vous ne savez pas à quoi vous attendre et je suis ravi d’avoir trouvé un équilibre et de ne pas paniquer quand les choses se sont durcies. C’est une excellente attitude que j’ai mise sur le terrain. ”