Bublik: “J’ai réussi à remporter le pire match de tennis jusqu’à présent en 2020”

Alexander Bublik Il continue de se révéler comme un joueur imprévisible et déterminé à donner beaucoup à parler de sa performance sur le terrain et de ses paroles à l’extérieur. Après avoir battu Hubert Hurkacz dans le ATP 500 Dubaï 2020Il a surpris en revendiquant ce qui s’était dit il y a quelques semaines sur sa haine du tennis professionnel et en évaluant ainsi son triomphe. “Ce fut un match horrible, le pire de toute la saison. Heureusement, j’ai réussi à jouer un peu moins mal que lui”, a-t-il déclaré. “Je ne crois pas à l’entraînement, je ne vaux pas la peine de travailler dur et vous réussirez. Il y a des milliers d’enfants qui travaillent très dur et sont perdus, errent dans le monde en jouant à Futures ou blessés par un effort excessif. Le tennis doit changer, il se peut que nous ne devions pas jouer presque chaque semaine. Aujourd’hui, c’est parce que nous étions tous les deux fatigués, ce système de score est obsolète “, a expliqué le Kazakh sur TennisNational.

