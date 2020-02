Bublik: “Je déteste le tennis, je le déteste de tout mon cœur”

Nous sommes très bien habitués par chance à vérifier jour après jour, tournoi après tournoi, l’amour du tennis que professent les meilleures raquettes du monde de ce sport comme Novak Djokovic, Rafa Nadal et Roger Federer, pour ne citer que les plus importants de loin . Il est possible de penser qu’un sentiment de vocation et de passion pour ce qui se fait, surtout dans ce sport, est normal et attendu. Mais loin de là, cela se produit dans tous les cas. Agassi était très médiatique dans les années 90 mais il y en a eu plus récemment comme Tomic, Kyrgios ou même Guido Pella, qui ont le tennis comme métier et mode de vie loin de les aimer et de les remplir. Le dernier épisode avec le joueur de tennis kazakh unique, bien que russe de naissance Alexander Bublik.

Le jeune Bublik a déjà montré ce qu’il a dans le circuit ATP d’être un joueur de tennis capricieux, extravagant dans son tennis, excentrique dans ses manières. Dans une interview réalisée par le journal français L’Équipe, le Kazakh est découvert et totalement sincère sur ce qu’il ressent pour sa profession. Des sentiments sans aucun doute loin d’être les idéaux et ceux que l’on vend des professionnels de la raquette au grand public et aux enfants qui veulent imiter leurs stars.

L’interview du célèbre média français a trouvé une phrase explosive que Bublik a publiée la semaine dernière lors du tournoi de Montpellier. Là, il a dit ce qui suit: “Je déteste le tennis, je le déteste de tout mon cœur“Il n’y a pas beaucoup de modération, sans parler de cette affirmation. Et ce qui est jeune et pas exactement au pire moment de sa courte carrière professionnelle. Le Kazakh, qui a vécu en 2019 sa meilleure saison avec 2 finales ATP ( Newport et Chengdu) et 3 titres Challenger (6 au total), explique pour L’Équipe son malaise envers le tennis.

“Je ne joue que pour gagner de l’argent, Je ne trouve rien de positif à être un joueur de tennis “, le joueur de 22 ans et 1,98 m de haut perd si brutalement. Et il continue:” S’il n’y avait pas d’argent impliqué, je quitterais le tennis immédiatement. Pour le moment, je ne gagne pas assez d’argent, sinon j’aurais arrêté de jouer “, explique Bublik, qui s’apparente à un autre cas bien connu de cette vision purement économique du tennis.” Je n’ai pas encore atteint la situation de mon ami Bernie. (Tomic), mais je ne suis pas si loin non plus. “

Et c’est que le joueur habile de Moscou trouve certains aspects de la vie du joueur de tennis professionnel vraiment durs et difficiles à porter, du moins d’une manière positive, et cela ne nuit pas à son enthousiasme et à son désir de profiter de son métier. “J’adore le sport, j’adore frapper une balle de tennis. Sûrement après ma retraite, je continuerai à jouer et à apprécier les balles. Et je mourrai même en jouant au tennis. Mais en tant que professionnel, jouer tous les jours, continuellement contre de nouveaux adversaires, c’est très difficile “, reconnaît Bublik. “Vous devez jouer même avec la douleur, vous devez jouer même si vous l’avez laissé avec votre petite amie, vous devez supporter les questions quand vous avez perdu. C’est la partie du tennis que je déteste”, a expliqué le Kazakh qui termine avec cette réflexion: “Dans les sports de Au moins, vous pouvez dire à votre entraîneur que vous n’êtes pas en forme et que vous ne choisissez pas de jouer. Au tennis, vous ne pouvez pas le faire. Mais je ne suis pas bon en sports d’équipe. “

