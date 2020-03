Buzărnescu aide l’hôpital à lutter contre le coronavirus malgré ses problèmes financiers

Mihaela Buzărnescu a décidé d’aider un hôpital d’urgence roumain en faisant don d’une somme d’argent, bien qu’elle ait avoué plus tôt cette semaine qu’elle avait des problèmes financiers en raison du manque d’activité pendant la tournée. «Pendant ce temps, il est important que nous ne reconnaissions qu’un seul message: rester autant que possible à la maison pour que le personnel médical puisse faire son travail!

Mon souhait est de sentir que j’aide même avec 1% à leur combat! J’ai choisi de faire un don à l’hôpital Gerota, pour les aider dans leur combat! Ensemble, nous pouvons tout surmonter! Vous êtes dans mes pensées, vous êtes dans mes prières », a écrit Buzărnescu sur Facebook.

“C’est une période difficile pour tous les amateurs de sport, et pour nous, les athlètes en particulier …”, a souligné Mihaela. En parlant de moments difficiles, Buzărnescu a avoué plus tôt cette semaine qu’elle avait des problèmes financiers car elle n’avait joué aucun match au cours des six derniers mois, que ce soit en raison de sa blessure ou de la pause de tennis nouvellement créée.

«Maintenant, tout ce qui touche au tennis est fermé. J’aurais dû être à Charleston. Mais tous les tournois des six semaines suivantes ont été annulés. Je dépense mon propre argent depuis six mois en raison de la blessure. Si nous ne jouons pas, nous ne gagnons pas d’argent.

Ne dépensez que. Ce n’est pas du tout une période facile. Nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous espérons ne durer que six semaines et pas plus ». a déclaré Buzărnescu à GSP Live.