L’an dernier, la finaliste de Roland Garros, Marketa Vondrousova, a déclaré qu’elle était indolore après six mois d’absence du circuit de tennis en raison d’une blessure au poignet gauche pour laquelle elle a dû subir une intervention chirurgicale en septembre. La femme de 19 ans est à Adélaïde cette semaine pour le tournoi WTA où elle est la No.

8 graines. «Ça a été très difficile, mais je suis en bonne santé maintenant, donc c’est bien. Je suis indolore. J’ai eu des problèmes avec mon poignet à Wimbledon, j’ai perdu le premier tour puis je n’ai pas joué. Nous avons parlé à tant de médecins et personne ne savait ce qui se passait.

Nous nous sommes envolés pour l’US Open et je ne pouvais pas jouer, alors je me suis retiré et je suis revenu en République tchèque et ils ont compris que j’avais besoin d’une opération, puis j’ai pleuré bien sûr. C’était très difficile. Mais j’étais à un stade où personne ne savait ce qui se passait, j’étais très soulagé quand ils m’ont dit que je devais me faire opérer, puis je pouvais revenir, alors je me suis dit: «D’accord, nous pouvons le faire».

C’était mon bras gauche, c’était mon bras qui jouait, donc j’avais un peu peur mais tout s’est bien passé, donc ça allait ». Alors qu’elle se remettait de sa blessure, la jeune femme de 19 ans a déclaré avoir reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses collègues joueurs de la WTA.

“[Caroline] Garcia m’a envoyé un texto, c’était très gentil. Je suis vraiment très proche de CiCi Bellis, elle revient aussi, nous jouons en double à l’Open d’Australie, j’ai beaucoup parlé avec CiCi [during my time away] Je suis juste heureux de pouvoir jouer sainement et sans douleur.

Je ne m’attends pas à disputer des finales pour le moment, mais je suis vraiment heureux de pouvoir être de retour sur le court. Je veux juste jouer vraiment bien comme je l’ai fait l’année dernière. Il n’y a pas de pression, je joue aussi pour le plaisir ». Vondrousova a déclaré qu’elle avait regardé beaucoup de tennis pendant son absence et qu’elle était impressionnée par ce que Bianca Andreescu et Ash Barty avaient accompli au cours des derniers mois.

«Je regarde toujours le tennis, j’étais un peu triste de ne pas être là mais j’ai regardé tous les matchs. C’était incroyable [what Bianca did]. Je pense que c’est une personne formidable et elle le méritait vraiment, c’était incroyable comment elle y jouait, c’était comme “wow”.

Barty m’a donné une assez bonne leçon en finale de Roland Garros. C’est une personne formidable, elle est très gentille et tout ça, je suis juste très heureuse pour elle qu’elle joue si bien et elle est aussi n ° 1 au monde, donc c’est incroyable ».