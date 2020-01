«Ça change tout. Changement énorme par rapport à l’année dernière »

L’Australien Chris O ‘Connell dit qu’il a été inspiré par des joueurs qui ont fait leur entrée dans le Top 100 à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine lorsqu’il était absent du jeu et nettoyé les bateaux pour joindre les deux bouts. O ‘Connell a joué plus de matchs que tout autre professionnel de la tournée l’année dernière – 108 matchs et en a remporté 86.

S’adressant à FoxSports en Australie, O ‘Connell a déclaré: «Les joueurs se classent parmi les 100 premiers à la fin des années 20 au début des années 30, et je me sentais toujours comme si j’avais beaucoup à donner. Je n’ai pas du tout atteint mon apogée, donc je voulais juste essayer de revenir là-bas. »O ‘Connell dit que les moments qu’il a passés seuls sur la tournée Futures de niveau inférieur ont fait de lui une personne beaucoup plus forte et plus dure.

«J’ai eu une tonne de temps par moi-même, allant semaine après semaine, jouant un tournoi chaque semaine. Cela ne peut que vous rendre plus fort et plus dur. Quand vous ne voulez pas jouer, mais vous devez. Sortir sur le terrain sans se sentir à 100% ou un peu déprimé, mais simplement trouver un moyen de gagner parce que vous devez le faire ».

L’une de ses expériences les plus mémorables a été en Hongrie, quand il jouait un tournoi et que les fans pariaient sur son match pendant qu’ils jouaient. «Il y avait environ 20 à 30 personnes qui regardaient, c’était dans un parc public, et toutes ces personnes pariaient sur leur téléphone quand je jouais mon match.

Me donner des «c’mons» en gagnant des points, donc ça a été une expérience étrange. Ils ont gardé leur espace, mais c’était un peu étrange ». Après ses bonnes performances en 2019. O’Connell se dit reconnaissant du joker que Tennis Australia lui a fourni.

“Cela change tout. Ne pas avoir à penser aux trains de nuit ou aux bus pour réduire les coûts. Ne pas avoir à choisir les restaurants qui vont. Tout ce travail acharné et le broyage chaque semaine ont payé. Je suis tellement excité pour cela, et où est mon classement en ce moment, l’objectif principal est de décrocher le top 100, donc je peux jouer les tournois (ATP Tour), et tous les tournois qui vont se jouer dans de beaux endroits. Changement énorme par rapport à l’année dernière ” .