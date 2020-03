«Ça fait du bien de gagner Acapulco après quelques années pauvres»

En 2005, Rafael Nadal, âgé de 18 ans, a pris d’assaut le terrain d’Acapulco pour remporter le troisième titre ATP, donnant un élan à l’une des meilleures saisons pour adolescents de l’ère Open qui lui a valu de remporter 11 couronnes au total.

Quinze ans plus tard, l’Espagnol est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, remportant 19 trophées majeurs et terminant en fin d’année. 1 joueur cinq fois pour égaler Roger Federer et Novak Djokovic qui ont réussi cela avant lui.

En 2013, Nadal était le dernier champion d’Acapulco sur terre battue, démolissant le triple champion en titre David Ferrer dans le match pour le titre en route vers une autre saison incroyable suite à une blessure qui lui a ruiné l’année précédente.

Sept ans plus tard et 15 après la première couronne au Mexique, Rafa est allé jusqu’au bout la semaine dernière pour remporter le troisième titre à Acapulco, perdant 25 matchs en dix sets pour décrocher le 85e trophée ATP et le premier depuis l’US Open de l’année dernière.

Nadal n’a pas perdu plus de trois matchs en neuf sets sur dix la semaine dernière, dominant contre Soonwoo Kwon, Grigor Dimitrov et Taylor Fritz dans les trois derniers matchs pour soulever le trophée et prolonger sa séquence déjà record de 17 saisons avec au au moins un titre ATP.

Après avoir battu le jeune Américain en finale, Rafa a admis qu’il se sentait soulagé après avoir terminé le travail et reçu le prix, en particulier après un début de saison plus lent et quelques sorties précoces à Acapulco au cours des deux années précédentes.

En outre, il espère renforcer la confiance et rester sur le parcours gagnant à Indian Wells, en se battant avec Novak Djokovic pour le numéro un mondial. 1 place au premier événement Masters 1000 de la saison. “Je suis satisfait de ma performance d’Acapulco; c’est un titre important pour moi.

Cela s’est produit après un mauvais début d’année et un tout petit peu de repos après les finales de la Coupe Davis, ce qui m’a donné confiance avant les prochains tournois. Acapulco est l’un des meilleurs événements au monde et cela signifie encore plus pour moi après avoir su que je n’avais pas bien joué ici ces dernières années.

Nous célébrerons le titre et nous préparerons pour le prochain test à Indian Wells, en espérant conserver la séquence victorieuse et nous battre à nouveau pour le trophée. ”