Ça fait du bien de jouer devant la famille et les amis

L’adolescente américaine Coco Gauff dit que jouer devant sa foule à Delray Beach a été une expérience incroyable après avoir battu la championne en titre de la NCAA en simple Estela Perez-Somarriba 6-3, 6-3 samedi soir devant une foule de 5 544 personnes à Delray Beach Stadium and Tennis Center, le premier match féminin jamais joué dans le cadre du Delray Beach Open de l’ATP Tour.

Gauff est devenue un nom connu dans le monde du tennis après sa percée à Wimbledon l’année dernière lorsqu’elle a atteint le quatrième tour en tant que qualification. Elle a grimpé à la 51e place du classement mondial après avoir remporté son premier titre WTA l’an dernier et atteint le troisième tour à New York et le quatrième tour à l’Open d’Australie en janvier.

Selon le site Web du tournoi, Gauff dit: «J’étais en fait un peu nerveux aujourd’hui à cause de la foule. Vous ne voulez pas laisser tomber votre ville natale. J’ai joué quelques expositions, mais celle-ci se sentait vraiment très différente de mes précédentes.

C’était quelque chose que j’étais heureux de faire. C’est génial de jouer devant ma famille et mes amis qui n’ont pas à me voir jouer en direct (professionnellement). C’était bien de leur donner une chance de me voir jouer. … Je ne me mets pas beaucoup de pression.

Je veux dire qu’aujourd’hui était définitivement une situation plus détendue qu’auparavant. . . . C’était assez vocal pour nous deux. Nous nous sommes amusés tous les deux et son équipe était là, donc c’était plutôt cool. Je suis fan d’UM depuis longtemps, alors quand j’ai découvert que j’allais la jouer, c’était plutôt cool ».

Sur son adversaire, Gauff dit que Perez-Somarriba a un brillant avenir. “Elle va devenir pro, donc je suis sûr que je vais la voir et probablement la jouer (encore) où nous sommes tous les deux un peu plus sérieux. Elle a un bel avenir”.

Gauff, 15 ans, affirme que son objectif reste de remporter un Grand Chelem “Je suis définitivement proche et ça vient de franchir ce dernier obstacle (pour gagner un Grand Chelem).”