“Ça me ramène à mon âge” – Novak Djokovic émotif lors de sa rencontre avec des enfants à Dubaï

Novak Djokovic inspire le respect au-delà du court de tennis. Bien que beaucoup de gens ne le sachent peut-être pas, Novak est un philanthrope dévoué travaillant pour la cause de l’éducation de base des enfants.

Il y parvient grâce à la Fondation Novak Djokovic qui vise à endiguer la menace du faible niveau d’alphabétisation des jeunes enfants en Serbie. Djokovic a un investissement personnel dans le projet en raison de ses propres expériences de croissance dans un pays en proie à des conflits.

Dans une vidéo publiée par la Fondation Novak Djokovic sur Twitter, la star serbe a été vue en interaction avec de jeunes enfants à Dubaï. Voyons comment s’est déroulée l’interaction entre Novak et les enfants.

Le côté ludique de Novak Djokovic

Djokovic regarde dans son élément lorsqu’il est avec de jeunes enfants. Ses interactions avec eux témoignent de la passion qu’il a envers leur bien-être.

Dans la vidéo, Djokovic est vu en interaction avec de jeunes athlètes en herbe désireux de faire un avenir dans le tennis. Il les interroge sur leur coup de tennis préféré avant de promettre de les emmener à son endroit préféré dans la belle ville de Dubaï.

Nourrir un amour pour le tennis chez les enfants est l’une des meilleures parties du travail pour notre champion @ DjokerNole.💝

Cette vidéo fait fondre nos cœurs alors que nous le regardons passer du temps avec de jeunes stars du tennis et des enfants déterminés avant son premier match à Dubaï! 🎾 🏆 @ddftennis pic.twitter.com/YY7YjuRfVL

– Fondation Novak Djokovic (@novakfoundation) 5 mars 2020

Novak a révélé le bonheur qu’il éprouve en voyant les jeunes enfants poursuivre leur passion –

«Quand je vous vois sourire et me dire à quel point vous aimez le tennis, cela me ramène à mon âge. Cela me rappelle combien il est important pour nous de nourrir l’amour du jeu. »

Plus tard, Djokovic a dévoilé le trophée des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï aux jeunes enfants.

Cela ne peut pas être exprimé avec des mots à quel point il est exaltant de voir des joueurs comme Djokovic faire des efforts supplémentaires pour faire du bon travail. Leur dévouement à de telles passions contribue à rendre le monde meilleur. Même des stars comme Federer et Nadal participent désormais à de plus en plus de matchs caritatifs. Il s’agit de réaliser leurs ambitions liées à la philanthropie.

Que pensez-vous de cette croissance du tennis axé sur le but?