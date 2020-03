“Ça me rend émotif parce que je suis comme si cela s’était vraiment produit”

Monica Puig, de Porto Rico, dit qu’elle ne peut toujours pas croire parfois qu’elle a remporté la médaille d’or olympique, tout en parlant à NBC 7 dans une interview exclusive. Puig, qui avait remporté la médaille d’or il y a quatre ans lors d’une course surprenante aux Jeux de Rio, a commenté: “C’est un titre que je n’ai pas encore vraiment réalisé pour l’instant que c’est vrai, je regarde la médaille d’or et ça me rend ému parce que je suis comme si cela s’était vraiment produit ».

Elle ajoute également qu’elle a remis la médaille à ses parents pour la garde puisqu’elle a tendance à perdre facilement les choses. “Tu sais que je suis le genre de personne qui perd des choses tout le temps et les mamans ne perdent jamais rien. Je me dis “Maman où est ma chemise?” Et elle a l’impression de le tenir, “C’est ici, Monica!” Je leur confie donc la médaille et une fois que j’aurai un endroit stable où je pourrai m’installer, je l’aurai probablement pour moi et je l’exposerai quelque part ».

Parlant des prochains Jeux de Tokyo 2020 et de la possibilité de leur annulation en raison de l’épidémie de coronavirus, Puig dit: “Nous sommes tous préoccupés par notre propre bien-être et notre sécurité, ainsi que par le bien-être et la sécurité de tous les autres.

Les Jeux olympiques sont un événement qui rassemble tant d’athlètes différents et qui réunit tant de personnes différentes, nous voulons donc que tout le monde soit en sécurité. Nous allons surveiller de près la situation et voir s’il est dans notre intérêt d’y aller ou non, mais de toute évidence, les Jeux olympiques sont quelque chose que nous ne voulons jamais reporter et quelque chose que nous ne voulons pas quitter, mais les choses étant le chemin c’est, nous devons aussi nous garder et garder notre corps en aussi bonne santé que possible. “Pour l’instant, les officiels olympiques ont déclaré que les Jeux d’été se poursuivraient comme prévu.