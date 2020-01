“Ça se sent plutôt bien”, dit Milos Raonic après avoir servi la clinique le met en quart de finale

L’ancien numéro 3 mondial, Milos Raonic, a battu 35 as en envoyant Marin Cilic au quatrième tour de l’Open d’Australie.

Après avoir éliminé la sixième tête de série Stefanos Tsitsipas du tournoi lors du tour précédent, Raonic l’a soutenu avec une autre victoire en trois sets contre l’ancien finaliste Cilic.

Sa victoire de 6-4, 6-3, 7-5 en deux heures et 19 minutes était basée sur un autre excellent affichage de service avec ses 35 as contribuant à lui gagner 79 pour cent de ses points de premier service alors qu’il a également frappé 55 gagnants à aller avec 23 erreurs non forcées.

“Je me sens vraiment bien, je dois dire”, a déclaré Raonic, qui a battu une fois dans chacun des trois sets, après le match.

«Je ne peux pas m’en plaindre et je suis juste content de la façon dont les choses se passent. Je suis heureux d’avoir une autre chance de jouer dans deux jours ici et ce fut un tournoi passionnant pour moi jusqu’à présent, mais j’espère qu’il y a des choses plus excitantes à venir. “

Le Canadien affrontera le champion en titre Novak Djokovic ou le 14e tête de série Diego Schwartzman en quart de finale.

“Je pense que je vais devoir frapper plus de 35 as”, a déclaré le 32e tête de série.

