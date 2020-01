«Ça va être difficile pour Serena Williams mais elle peut encore nous surprendre»

Alors que beaucoup font pencher Serena Williams pour triompher en Australie et égaler le record de tous les temps pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem actuellement détenus par Margaret Court, une ancienne n ° 1 mondiale et experte en tennis dit qu’il peut être difficile pour elle de gagner un autre Chelem , elle ne la radierait pas non plus en raison de sa mentalité de championne.

Selon TennisHead, Justine Henin, sept fois championne du Grand Chelem, autrefois une ancienne rivale de Serena avant sa retraite, dit: “Elle veut le faire, c’est sûr. Elle ne serait plus sur la tournée si ce n’était elle objectif.

Il y a trois ans, nous disions cela aussi pour Roger Federer et il avait prouvé tant de choses et Serena, nous ne pouvons pas oublier combien de finales du Grand Chelem elle a disputées depuis son retour. Elle n’a donc pas gagné mais elle était là.

C’est l’expérience qu’elle a vécue, la passion du jeu [that got her there]. [With] la mentalité qu’elle a, elle peut encore nous surprendre. ça va être difficile [for Williams to win another Grand Slam], c’est sûr et plus avec le temps qui passe c’est sûr.

La jeune génération fait pression mais qui sait? Je ne prédis pas qu’elle n’a plus aucune chance ». S’exprimant sur la jeune génération de joueurs, Henin a déclaré: «Ashleigh Barty a probablement été celle qui a pris un peu plus la tête du circuit, car elle a été assez régulière.

Pour le reste, nous avons vu beaucoup de choses différentes, Osaka ayant du mal à réussir après avoir atteint le sommet, étant numéro un, puis nous avons vu Simona Halep jouer si bien à Wimbledon et Bianca Andreescu. Cela a donc été très excitant et j’étais peut-être un peu plus négatif il y a 12 mois que je ne le suis aujourd’hui, mais le match des femmes.

J’ai vu des choses très intéressantes au cours des derniers mois et je dois dire qu’Ashleigh Barty et Andreescu, j’ai été impressionné par le niveau auquel ils ont pu jouer. On verra mais le jeu des femmes je pense est assez attractif en ce moment même si j’aimerais plus, vraiment trois ou quatre joueuses que l’on voit à leur meilleur niveau tout le temps. Ce serait fantastique comme nous l’avons fait sur la tournée des hommes pendant tant d’années ».