“Ça va être une finale compliquée”

Rafa Nadal n’a pas échoué cette fois dans son duel contre l’Australien Alex de Miñaur qui a fini par décider de l’égalité avant le match de double. Ce n’était pas un duel facile comme les Baléares l’ont reconnu après le match. “Ce fut un duel très dur depuis le début, Alex a commencé à jouer à un niveau très élevé et mon énergie était inférieure à la normale& rdquor ;, a expliqué le Manacor qui a accusé le changement de Sydney à Perth lors du match nul contre la Belgique.

“Ce fut une journée très longue, des conditions très difficiles, mais aujourd’hui, ce fut un match formidable avec une atmosphère incroyable”, a déclaré Rafa qui a également félicité le public rassemblé sur la piste: “ils gardent toujours un maximum de respect pour ce sport.”

L’égalité était déjà laissée sur la bonne voie par un brillant Roberto Bautista qui a dépêché Kyrgios sans trop de peine. “Il est extrêmement difficile de jouer contre un joueur de tennis comme Nick, c’est un grand joueur et il a un talent incroyable& rdquor;, a expliqué le Castellon après le duel, “le fait que j’ai gagné ce match en deux sets signifie que j’ai fait un excellent travail, que j’ai bien joué et que j’ai été très solide.”

Baptiste Il a également parlé de sa stratégie pour plier Kyrgios à son public. «Mon plan était de le faire jouer sous pression, de le faire travailler à chaque instant depuis le début du match, et il semble que ça ait marché, a-t-il expliqué.

Pareil que Nadal, l’Espagnol a accusé les changements d’horaire et de déplacements dans le changement de lieu de disputer les salles et les demi-finales de la Coupe ATP. “Quant aux horaires ce n’est pas facile, de nombreuses heures de voyage et peu de sommeil, il y a des moments où vous devez être très fatigué sur la piste, mais c’est du tennis, a déclaré avec résignation en assurant que “ils continueront à donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque match nul& rdquor;.

Pour l’instant, il est temps de se reposer. «Le but que j’ai est d’essayer de dormir, même un peu plus qu’hier, que nous nous sommes couchés à 5h30 du matin», a plaisanté Nadal après son match. Et dans la finale n’attend rien de plus et rien de moins que la Serbie. “Nous savons que ce sera une finale super compliquée contre la Serbie, nous allons donc nous préparer à donner le maximum& rdquor ;, a commenté les Baléares qui ont rappelé “combien Novak aime jouer ici & rdquor;, et les bons résultats qu’il a récoltés sur ces pistes au cours de sa carrière. «Ils jouent très bien mais nous aussi, aujourd’hui, Roberto a de nouveau signé un match incroyable. Nous espérons être prêts pour un défi de cette taille& rdquor;, fossé.

Pour sa part, Feliciano attendez «un match intéressant entre Novak et Rafa, les numéros un et deux mondiaux. Une «bataille passionnante» tout comme le duel entre Bautista et Lajovic.

