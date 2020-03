Caféine et tennis au service: effets et résultats

Servir est l’une des principales armes du tennis: des joueurs comme Roger Federer, John Isner, Kevin Anderson, Stan Wawrinka, Andy Murray, Serena Williams et Maria Sharapova ont remporté de grandes victoires grâce à la précision de leur service.

Les effets de la caféine sur la précision du service de tennis Une étude de l’International Journal of Exercise Science rassemble la caféine et le tennis, conduisant les chercheurs à des résultats très intéressants. Voici un résumé de l’article: “Cette étude a examiné les effets de la caféine sur le tennis au service de la précision.

Les athlètes de tennis de la division II (n = 10) ont terminé deux essais de service (en double aveugle, contrebalancés) après l’ingestion de 6 mg / kg de caféine ou d’un placebo assorti une heure avant la collecte des données. Au cours de chaque essai de tennis, les participants ont effectué 48 services sans faute divisés en 3 sets avec 2 services pour 8 cibles différentes.

Après chaque 2 portions par format cible, les participants ont effectué un sprint de course en navette. Des analyses de mesures répétées séparées 2 (essai) × 8 (cibles) des variances (ANOVA) ont été utilisées pour les distances par rapport au centre cible “delta”, et les essais nécessaires pour chacun des 3 ensembles.

Une ANOVA à mesures répétées de 2 (traitement) × 3 (ensemble) a été utilisée pour les temps de fonctionnement de la navette. cm ± 19,8) versus placebo (107,1 cm ± 16,3).

en temps de sprint, chaque sprint était toujours plus rapide après la consommation de caféine. Les enquêtes post-essai ont révélé que les réponses subjectives approchaient de la signification avec une plus grande sensation de détresse gastrique (p = 0,08) et de nervosité (p = 0,13) après la caféine et une sensation de fatigue élevée (p = 0,19) après le placebo.

Par conséquent, sans altération de la précision des services associée à des signes de fatigue réduite, les résultats suggèrent que la caféine peut être bénéfique pour les athlètes de tennis. Élargir la compréhension des effets de la caféine sur le tennis sert la précision et la performance pourrait améliorer la performance globale du match, avec le potentiel d’améliorer le résultat du match pendant une durée de jeu prolongée “.