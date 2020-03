Cahill accuse l’inégalité des prix dans le circuit

Encore une fois, la différence de prix en argent dans les tournois ATP et WTA est de retour après Darren Cahill, L’entraîneur de Simona Halep, critiquera le système actuel de distribution d’argent dans des tournois tels que Dubaï, organisés la semaine dernière. Alors que dans le tournoi ATP, il y a presque une double augmentation par rapport au tour précédent du prix, dans la WTA, la même chose ne se produit pas et le sommet est toujours favorisé, sans penser au classement le plus bas.

Pratiquement tous les tournois du circuit ont un système de distribution de prix où chaque tour double le prix du précédent. En prenant l’exemple de Dubaï et en tenant compte du fait qu’ils ne correspondent pas à la même catégorie (l’ATP est une catégorie supérieure au tournoi WTA), un quart de finaliste ATP obtient 76000 $ et le demi-finaliste, 143000, presque le double. Chez le féminin on passe de 50 000 dollars à 198 000, soit près de quatre fois plus. Cahill dénonce que l’argent est très mal distribué et qu’ils devraient fixer ce pourcentage.

Je suis tout à fait d’accord pour offrir plus de prix aux joueurs des tournois du Grand Chelem, mais @atptour et @WTA doivent corriger leur propre répartition en% pour aider les rangs inférieurs. Il y a trop d’argent au sommet. Prizemoney double pratiquement chaque manche dans tous les événements. À Dubaï, un saut 4X entre QF et SF. pic.twitter.com/WlhJ4XgD9h

“Les tournois ATP et WTA ont cette distribution en% qui donne beaucoup d’argent au top. A Dubaï, il y a cette anomalie, ce qui n’est pas très courant, mais un changement est nécessaire. En règle générale, les tournois donnent beaucoup d’argent au top , quand ce n’est pas bon “, explique le technicien sans rater de raison. Le vainqueur du tournoi de Dubaï empocherait près de 700 000 $ pour seulement 17 000 du perdant du premier tour. C’est plus de 40 fois pour cinq victoires consécutives.

Dans les Chelems, il y a en moyenne 1,8 fois l’augmentation par rapport au tour précédent, bien qu’un prix exagéré soit toujours attribué au gagnant. Les perdants du premier tour du dernier Open d’Australie (pour prendre un exemple actuel) ont obtenu 90 000 $ pour le vainqueur de 4,1 millions, soit environ 45 fois la valeur de ce premier tour, bien que nous devons garder à l’esprit qu’il y en a sept matchs à gagner mais il y a plusieurs joueurs de haut niveau, dont Djokovic et Federer, qui ont assuré qu’ils n’avaient pas besoin de cette somme d’argent et pourraient donner plus pour les deux premiers tours.

Vasek Pospisil ou Nicole Gibbs ils ont applaudi le tweet de Cahill et d’autres comme Bruno Soares Ils ont dit qu’ils se battaient avec l’ATP depuis de nombreuses années pour résoudre ce problème, sans succès. Dans le tennis actuel, seuls les premiers 110-120 du classement peuvent vivre sur le tennis. Entre 140 et 150, ils peuvent couvrir leurs dépenses avec ce qu’ils gagnent, mais au-delà, il y a des joueurs de tennis qui perdent de l’argent dans l’espoir de faire un jour le saut. Il est triste qu’un sport aussi célèbre que le tennis ait une si grande inégalité et que seulement 120 dans le monde entier puissent en vivre.

Avec cela en vigueur et sans solution en vue, le matchmaking continuera à être vu dans les petits tournois où les joueurs dont les gains ne paient pas leurs dépenses s’affrontent car c’est la seule façon dont ils peuvent survivre, et de nombreux enfants, des stars possibles de l’avenir , ils continueront à choisir d’autres sports lorsque leurs familles voient de nombreux obstacles pour devenir des professionnels.

