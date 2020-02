Ce matin suivant aura lieu la finale masculine de ATP 500 d’Acapulco 2020, qui affrontera le numéro deux espagnol et mondial actuel Raphael Nadal et l’américain Taylor Fritz Le match se jouera à 21h00 heure locale (16h00 heure péninsulaire). Cette réunion passionnante peut être suivie dans notre pays via la plateforme de paiement Movistar, tandis qu’en Amérique latine, ESPN offrira la diffusion en direct et en ligne.

.