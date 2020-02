Carballés remporte le derby espagnol à Santiago

Le premier jour du nouvel ATP 250 de Santiago du Chili, il nous a laissé un duel face à un chien entre deux joueurs de tennis espagnols: Roberto Carballés et Jaume Munar. Le match, qui a duré plus de deux heures et demie, a fini par être favorable au joueur de tennis né à Tenerife par un 6-4, 4-6 et 6-4. Ainsi, Roberto obtient sa deuxième victoire de la saison au niveau ATP et se remet de la dure défaite infligée par Delbonis à Rio. D’un autre côté, Hugo Dellien a créé son casier de victoires en 2020 après avoir battu Cecchinato (6-3, 1-6, 6-1), tandis que le Brésilien Thiago Seyboth Wild Il a profité de son statut d’invité en battant un joueur expérimenté comme Bagnis au premier tour (6-1, 3-6, 6-1).

