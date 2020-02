Dans un match un peu plus uniforme que le marqueur volumineux peut dire, Roberto Carballés il a dit au revoir au tournoi Santiago du Chili après être tombé au Brésilien Thiago Monteiro, numéro 88 mondial, par 6-1 et 6-4. L’Espagnol a été condamné pour et contre les balles de rupture, gaspillant les trois qu’il avait en sa faveur et ne pouvant sauver plus d’un des quatre qu’il a affrontés, laissant tomber chaque détail et balle importante du côté de son rival.

