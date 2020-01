Carla continue de danser à Melbourne

Bien qu’il ait participé à sa dernière Open d’Australie, la pression supplémentaire que j’avais Carla Suarez n’a pas empêché le canari a été chargé de Aryna Sabalenka pour un tie-break double (7-6 7-6). Il est la tête de série la plus élevée chez les hommes et les femmes qui a chuté au premier tour du tournoi et Carla a dû être le coupable. Il s’est mieux adapté aux conditions avec le vent énorme qu’il faisait aujourd’hui à Melbourne et a contrôlé le ballon beaucoup mieux depuis le bas pour vaincre le Bélarus. Il continue de danser l’espagnol en Australie et rencontre Iga Swiatek au deuxième tour.

