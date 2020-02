Carla qualifie l’Espagne pour la phase finale

Là où la bataille était attendue, il y avait la paix, où l’émotion était attendue, la placidité et où Naomi Osaka était attendue … Kurumi Nara. Après la défaite écrasante qu’il a subie hier contre Sara Sorribes, l’ancien numéro un mondial a décidé de ne pas participer à la réunion d’aujourd’hui contre Carla Suarez, sans raison, peut-être en raison d’une mauvaise préparation à une rencontre de ces dimensions.

Malgré cela, Carla ne s’est pas trompée. Il a occupé tout le court de Murcie avec un tennis impétueux et aussi précieux qu’efficace. Il a écrasé un joueur japonais complètement nié et quelque peu apathique, qui n’a pas été vu bouger avec l’intensité nécessaire pour renverser l’un des joueurs qui est venu à La Manga pour offrir l’un de ses derniers services en tant que joueur de tennis professionnel. Le résultat était 6-1 et 6-3 en une heure et onze minutes de jeu.

Les précédents flattaient les intérêts des Canaries, qui avaient gagné à la seule occasion à laquelle ils avaient été confrontés dans le passé. Cependant, rien ne présageait une victoire aussi brutale. Les deux facteurs nécessaires étaient réunis pour une telle surprise; un excellent état des Canaries et une déconnexion totale de Kurumi, qui a vu au premier rang une authentique exposition de Carla Suárez.

Dès le premier instant, les chemins par lesquels le jeu se déroulait ont été perçus. Carla a commencé quelque peu nerveuse mais s’est débarrassée de ces nerfs en se basant sur des coups gagnants. Il a parfaitement géré le rythme du jeu, sans se précipiter à aucun moment et punir l’inverse de Kurumi. L’effet de coupe diabolisé que ce joueur imprime habituellement avec ledit coup, n’était rien de plus qu’un placebo dans les mains d’une Carla qui a vu la piste très grande et a réalisé de nombreuses balles de casse. En un peu plus d’une demi-heure de jeu, les Espagnols ont déjà pris la première manche par un 6-1 brutal et sans appel.

Résolu un premier set un peu plus difficile que le montre le tableau de bord, le deuxième set a été un peu plus compliqué pour les Espagnols, surtout lors de la clôture du match. Malgré tout, Carla a absolument tout bien fait, a martyrisé une Nara avec des symptômes d’apathie et d’agitation. Il n’a vu aucune lacune nulle part et a beaucoup souffert en terminant ses matchs avec son service. Il a eu un soupçon de réaction dans le jeu occasionnel, où il a beaucoup lutté pour l’obtenir, mais il était dans l’eau de bourrache grâce au bon travail de Carla, qui n’a pas perdu ses nerfs et a ainsi certifié la victoire et donc la passe d’Espagne à la phase finale de cette Coupe de la Fédération qui se déroulera dans quelques mois à Budapest, dans un format très similaire à ce que nous avons vu en Coupe Davis.

.