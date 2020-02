Carla Suárez affronte sa dernière aventure en Coupe de la Fédération

Carla Suarez Il traversera cette saison à travers de nombreuses phases émotionnelles où il devra dire au revoir à certains des scénarios qui ont apporté le plus de bonheur à sa carrière. Certains événements, tels que Coupe de la Fédération, une compétition qui n’a pas vu l’Espagne s’imposer depuis 1998. Avec Anabel Medina au poste de capitaine, le joueur canarien ne voulait pas manquer le premier engagement du parcours, avant Japon à La Manga. Là, ils chercheront à passer à la phase finale du tournoi, qui se tiendra à Budapest en avril prochain. Avant de quitter le terrain, Carla s’est entretenue avec le site Web du tournoi pour discuter de ses émotions et du récent changement de format.

“J’ai toujours aimé représenter l’Espagne dans cette compétition, bien que plusieurs fois le calendrier ou selon quelle surface ne m’a pas permis de venir concourir. Cependant, ce sera la dernière saison que je joue en tant que professionnel et je veux être ici. C’est une décision que j’ai communiquée à Anabel il y a longtemps. L’objectif est de classer l’Espagne à la grande finale, c’est la première fois que ce format est développé et cela signifiera sûrement un grand changement. Je veux l’essayer, en faire l’expérience et voir ce que je ressens là-dedans », explique l’actuel numéro 55 mondial.

Ce sera la première année que la FedCup a ce format, bien que Carla était déjà dans le passé Coupe Davis d’étudier sa nouvelle structure. «La vérité est que j’ai aimé le format précédent, mais j’étais à Madrid vendredi, samedi et dimanche pour voir les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Dans les éliminatoires où l’Espagne a joué, le stade était complètement bondé et vous avez pu voir que les joueurs ont vraiment apprécié l’atmosphère. J’aime le format, vous devez jouer à 100% chacun de vos matchs, quelque chose de similaire à ce qui précède, seulement maintenant vous n’avez que trois points en jeu, vous devez donc y aller. J’ai adoré l’aspect de la compétition à Madrid, je pense que le changement a été fait en pensant aux joueurs », souligne le grand canarien.

Anabel Medina, capitaine de l’équipe espagnole, a déclaré la difficulté de faire de l’équipe. «La sélection de l’équipe est toujours la partie la plus compliquée, j’ai de la chance d’avoir beaucoup de bons joueurs et cela m’empêche parfois de dormir, mais c’est pour une bonne cause. Il y a plusieurs joueurs avec des options pour rejoindre l’équipe et cela signifie que La santé du tennis féminin espagnol est remarquable, le niveau est vraiment élevé. Nous voulons nous battre pour gagner encore plus de Coupes de la Fédération. Dans mon cas, en tant que capitaine, je me sens très excité et motivé par un tel défi. Je vois les joueurs tout aussi motivés », explique Torrent.

Bien sûr, avec motivation, il ne suffira pas d’éliminer les Japonais, qui arrivent à Murcie avec tout leur arsenal. «Je sais que le Japon sera un adversaire coriace, un set très équilibré avec Osaka comme pièce principale. Bien sûr, terre battue Ce n’est pas la surface où elle se défend le mieux, mais les meilleurs joueurs trouvent toujours un moyen de développer leur tennis n’importe où. J’espère que c’est une série assortie, ce sera intéressant. Je vois mes joueurs impatients d’être à Budapest », conclut-il.

.