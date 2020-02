Carla Suárez bat Misaki Doi et place le 2-0 pour l’Espagne

Lors de son seizième tour de qualification FedCup défendre les couleurs de Espagne, Carla Suarez Il a noté qu’il ne voulait pas que ce soit le dernier. Les Canaries avaient la responsabilité de placer 2-0 avant Japon et n’a pas échoué dans sa victoire sur Misaki Doi (6-3, 6-4). Deux sets qui n’ont pas bien commencé pour elle mais qu’elle a pu plier en sa faveur pour ramener le calme à Carthagène, où une place pour la phase finale qui se tiendra en avril prochain à Budapest est en jeu. Pour l’instant, ce vendredi reflète une supériorité remarquable d’une équipe sur l’autre, même si nous savons déjà à quel point la série peut être perfide dans cette compétition. À deux pas de l’objectif, les filles d’Anabel Medina peuvent se coucher ce soir très fières de la performance offerte.

Ce ne serait pas la première fois de sa carrière que le Canari devait entrer sur la piste avec une situation défavorable, mais il est vrai que si cette entrée se fait avec un certain matelas, tout est beaucoup plus simple. Ce matelas l’avait placé Sara Sorribes il y a quelques minutes au La Manga Club Tennis Center, signant une victoire exceptionnelle contre Naomi Osaka 6-0 et 6-3. En principe, c’était le jeu auquel nous avions moins confiance si nous prenions comme référence le classement des joueurs, mais l’ancien numéro 1 mondial n’a pas trouvé le moyen de s’échapper vivant de la terre battue et de débloquer la force défensive de son rival. Dans ce deuxième assaut, encore une fois le classement nous a fait penser que la chose la plus difficile était déjà faite, mais cette fois le favori coïncidait avec les conditions qui lui convenaient le mieux. Malgré cela, il y avait une prudence maximale face à une cravate qui venait de commencer à marcher.

Carla a cherché à apporter un calme total à l’équipe espagnole tant qu’elle a réussi à vaincre Misaki Doi, un joueur qui devient dangereux si les conditions s’accélèrent. Ce ne serait pas l’occasion, mais son expérience lui donnerait les vertus nécessaires à la compétition. Il l’a fait au début, se plaçant avec une pause de sortie qui a réduit l’émotion du moment, bien que dans quelques minutes la réaction de Carla allait venir, démontrant qu’ils n’étaient que les nerfs classiques de l’entrée dans une compétition dont il avait toujours rêvé. gagner Progressivement, il exposait sa tactique, empêchant les Japonais de se retrouver dans des situations délicates et bouclant un 6-3 qui, sans devenir définitif, rendait le matelas encore plus moelleux. Du coin, nous avons vu un bandage volumineux sur sa cheville droite, bien que pendant le premier set il soit passé inaperçu.

Au début du deuxième set, Misaki a de nouveau pris ses meilleurs clichés pour tenter de freiner une tendance favorable aux locaux. Il avait même un ballon pour placer 3-0 en seulement quinze minutes, mais il s’est échappé. La joueuse asiatique naviguait avec une pause en faveur, mais cela avait déjà été fait au premier tour et s’est avéré insuffisant pour que ses plans se terminent dans un bon port. Même ainsi, le parti a toujours eu ces moments d’égalité maximale où les Japonais ont prouvé qu’ils avaient les armes pour se battre pour la victoire. Le problème est que ces tirages, s’ils ne sont pas accompagnés de régularité, il est normal que tout revienne à sa place. C’est ainsi que Carla a parcouru la même route dans le deuxième set, tournant le partiel et marquant sa deuxième victoire de la saison. La terre battue nous sourit à nouveau, alors le Japon aura besoin d’un petit miracle demain s’il veut garder ses options. Si l’Espagne remporte une victoire de plus, elle aura un billet pour Budapest.

