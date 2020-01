Carla Suárez: “C’était dommage, je voulais passer plus de temps ici”

Carla Suarez est passé par les micros d’Eurosport pour raconter comment il a vécu ses derniers moments dans le Open d’Australie 2020, tomber devant les jeunes Iga Swiatek. “Je suis tout à fait conscient, je savais déjà que chaque fois que je montais sur la piste, ça pouvait être la dernière fois. Et c’est dommage, car hier j’avais des émotions fortes et je voulais répéter cette compétitivité, j’aurais aimé rester plus longtemps. J’ai essayé de revenir en arrière, de résister c’était le dernier point, mais il ne pouvait pas l’être. Je voudrais dire au revoir à toutes les personnes qui ont toujours été avec nous dans les vestiaires pour tout faciliter “, a déclaré la Canarienne, qui poursuivra sa tournée d’adieu.

