Carla Suárez collabore tous les matins à la banque alimentaire de Las Palmas

Le joueur de tennis espagnol Carla Suarez collabore ces jours-ci comme bénévole à la banque alimentaire de Las Palmas de Gran Canaria, dans le but d’aider ceux qui en ont le plus besoin pendant la durée de la pandémie de COVID-19.

23/04/2020 à 21:02

CEST

EFE

“En plus d’apporter votre contribution, chaque matin se rend au centre de logistique pour soutenir la commande et la livraison aux ONG, paroisses et associations liées au centre “, a expliqué l’équipe de presse de Suárez.

“Tout petit geste est une grande somme. S’ils le peuvent, cependant, aider ceux qui en ont besoin “, la joueuse de tennis elle-même a commenté son compte Twitter, où elle avait précédemment publié le numéro de compte bancaire en faveur des banques alimentaires: ES48 2100 1766 4302 0027 2506.

.